На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Космос как искусство: вдохновение за пределами Земли

Сотни культурных мероприятий по теме космоса проходят в России в Неделю космоса.

Неделя космоса в России — это не только наука и технологии, но и масштабный культурный диалог, в котором космос выступает источником вдохновения для художников, режиссёров, театральных деятелей и музыкантов.

На протяжении этих семи дней по всей России проходят сотни кинопоказов, спектаклей, выставок, лекций и других культурных мероприятий.

Влияние космоса на культуру

Министр культуры РФ Ольга Любимова отмечает, что интерес к космической тематике в искусстве растет с каждым годом. Современный кинематограф с помощью передовых технологий позволяет зрителям ощутить себя участниками космических событий. Российские мастера кино первыми в мире сняли художественный фильм непосредственно в космосе — это проект «Вызов», ставший знаковым событием для отечественной и мировой культуры.

«Безусловно, искусство не ограничивается только кино. Театральные коллективы создают постановки, вдохновленные космическими открытиями, художники-космисты воплощают в своих работах образы Вселенной, а музеи организуют исторические и современные экспозиции, посвящённые покорению космоса», — сказала Ольга Любимова.

Театр и космос: диалог на орбите

Одна из самых непростых задач стоит перед театральными деятелями — вызвать у зрителя чувство сопричастности в условиях ограниченного набора визуальных приемов. Тем не менее, театр становится все ближе к звёздам: «Роскосмос» и Московский художественный театр на протяжении последних лет реализуют ряд совместных проектов. Артисты ездят на космодромы и предприятия ракетно-космической отрасли, у российских космонавтов появилась добрая традиция посещать спектакли в МХТ перед длительной экспедицией на Международную космическую станцию. Уникальным событием стало проведение литературно-музыкального вечера в техническом комплексе космодрома «Восточный», где знаменитые российские артисты сыграли для тех, кто готовит ракеты и космические аппараты к отправке в космос.

«Космос безграничен сам по себе и является таким же безграничным источником вдохновения. Уверен, что такое масштабное событие, как Неделя космоса, вызовет новый всплеск интереса к этой теме у людей мира творчества», — отмечает народный артист России, худрук МХТ Константин Хабенский.

Где посмотреть

Так, с 6 апреля в российских музеях и выставочных пространствах, в московском метро, посольствах и Русских домах за рубежом проходит выставка «От Гагарина – до тебя». Идея выставки — сделать космос близким и показать жизнь космонавтов так, словно зритель листает семейный альбом.

«Сложно найти среду менее приветливую для человека, чем космос. И тем ценнее, что при подборе материалов для этой экспозиции авторы акцентируют внимание зрителя именно на человеческой составляющей. Изучая эти фотографии каждый сможет чуть лучше понять людей, которые готовы выйти за привычные рамки, рисковать жизнью, чтобы открыть новые перспективы для всего человечества», — сказала генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Еще одно уникальное событие — 8 апреля в Москве открылась персональная выставка «Люди космоса». Авторы работ — фотографы АНО «Роскосмос Медиа», которые как никто умеют запечатлеть предстартовую жизнь космодромов. Благодаря им посетители смогут увидеть отправку экипажей в космос, подготовку к запуску космических аппаратов и старт ракеты с уникальных точек доступа.

Также в столице открылась самая высокая экспозиция на космическую тему в Европе — экспонаты расположены на смотровой Останкинской башни, которая имеет статус самой высокой смотровой площадки Европы.

В Москве, Рязани, Ярославле, Новосибирске проходят спектакли, посвященные Юрию Гагарину и Константину Циолковскому, где зрители могут увидеть космос глазами мечтателей, воплотивших идею в реальности.

Вчера, 9 апреля, в 300 кинотеатрах России прошли бесплатные кинопоказы ленты «Гагарин. Обнимая мир». Фильм, который рассказывает о подвиге Юрия Гагарина и его влиянии на людей всей планеты.

Кроме того, в Неделю космоса стартовали в широкий прокат сразу несколько фильмов о космосе. Среди них — семейная картина «Моя собака — космонавт» и драма «Космос засыпает». Вниманию зрителей представлен ряд научно-популярных фильмов. К примеру, картина «Полет, изменивший мир», основана на данных рассекреченных документов и повествует о событиях, предшествовавших историческому полёту Юрия Гагарина.

На международной книжной выставке интеллектуальной литературы Non/fiction 2026 прошло мероприятие «Так начинается космос», посвященное детской космической литературе. Издательство «Питер» представило новые детские книги «Мы живём на Сатурне» и «Салют в космосе. Удивительные приключения кота-космонавта», созданные при поддержке Роскосмоса. В мероприятии принял участие Герой России, летчик-космонавт Александр Горбунов.

10 апреля в Национальном космическом центре состоится презентация нового документального фильма «Полет, изменивший мир», посвященного подвигу Юрия Гагарина. Авторы картины поставили перед собой амбициозную задачу: не просто пересказать хрестоматийные события 12 апреля 1961 года, а показать их с предельной документальной точностью, используя современный язык кино и передовые технологии.

Выставка «Космос между нами» стала главным событием Недели космоса в курском Железногорске. Посетителей ждут уникальные фотографии авторства космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Ивана Вагнера и Александра Горбунова. Экспозиция позволит увидеть Землю глазами тех, кто месяцами работает в 400 километрах над Землей. Также на выставке представлены редкие копии ранее секретных документов — инструкция к кораблю «Восток», диалоги Юрия Гагарина с Центром управления полётами, уникальный чертёж скафандра первого космонавта планеты, авторские космические куклы, включая фигуру Юрия Гагарина всего 2,5 см ростом. Экспонаты являются уникальными и существуют в единственном экземпляре. Выставка — специальный проект Госкорпорации «Роскосмос» и фонда «Искусство, наука и спорт».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами