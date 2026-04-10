«Роснефть» провела соревнования по сноуборду, посвященные Году единства народов

При поддержке Ангарской нефтехимической компании (входит в «Роснефть») в г. Байкальске в Иркутской области состоялись корпоративные соревнования по сноуборду, посвященные Году единства народов. Спортивное мероприятие направлено на укрепление межнациональной дружбы и культурных связей между сотрудниками дочерних предприятий компании из разных регионов России.

Соревнования проходили на знаменитом горном хребте Хамар-Дабан. Спортсмены-нефтяники состязались в дисциплине «параллельный слалом» на трассе длиной 450 м. На ее крутых поворотах они развивали скорость до 50-60 км/ч. За спуском участников следили профессиональные судьи.

Среди мужчин победу одержал сотрудник «Самотлорнефтегаза». Первой среди женщин стала сотрудница научного института в Тюмени. В командном зачете лучшими признаны сноубордисты «Башнефти», второе место – у «РН-Юганскнефтегаза», бронзу завоевал «РН-Уватнефтегаз».

Церемония награждения победителей и призеров прошла на 900-метровой отметке горы Соболиная, откуда открывается завораживающий вид на озеро Байкал. Все участники получили призы и памятные медали.

Поддержка массового и профессионального спорта – одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних предприятий. На средства компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, ледовые арены, многофункциональные спортивные площадки. Компания поддерживает мероприятия по популяризации физической культуры и здорового образа жизни, регулярно проводит масштабные корпоративные соревнования по различным видам спорта. В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» работники «Роснефти» регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях, в том числе федерального уровня. «Энергия жизни» объединяет более 134 тысяч работников.