На заседании совета ДФО обсудили подготовку к XI Восточному экономическому форуму

На заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства России – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева, обсудили подготовку к XI Восточному экономическому форуму.

«Форум должен приносить максимальный вклад в развитие Дальнего Востока. И сегодня на заседании Совета округа, в том числе, мы обсудили подготовку к проведению XI Восточного экономического форума», – сказал Юрий Трутнев.

XI Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября 2026 г. во Владивостоке. Как сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, деловая программа будет построена вокруг трех ключевых и взаимосвязанных тем.

«Первая – это технологии. Происходят значимые технологические изменения – важно как можно больше таких изменений учитывать и лидировать в них. Вторая тема – международное сотрудничество. Мы видим, что складывается новый мир, новые геополитические реалии. Россия занимает важнейшую роль во многих глобальных процессах, поэтому на ВЭФ будем обсуждать новую архитектуру мира. Третья тема, во имя чего мы задействуем технологии и развиваем международное сотрудничество – это качество жизни людей. ВЭФ служит тому, чтобы искать формулу счастливой жизни на Дальнем Востоке», – отметил министр.

Обсуждалась подготовка инфраструктуры кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В мае начнутся работы по благоустройству внешней территории, ремонтные работы в учебно-административных корпусах и гостиничных корпусах.

«Подготовка к XI Восточному экономическому форуму на площадке ДВФУ идет в плановом режиме. Кампус университета выступает ключевым центром международного диалога, где формируется повестка развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы модернизируем инфраструктуру и создаем комфортную среду для участников и гостей форума. ВЭФ — это всегда особенное событие для вуза, которое ждет наша молодежь, ведь уже традиционно 350 лучших студентов смогут стать его непосредственными участниками. На протяжении последних 4 лет программы Форума включает молодежный лекторий — площадку открытого диалога студентов с экспертами, позволяющая молодежи включаться в обсуждение ключевых вопросов развития Дальнего Востока, России и АТР», – проинформировал ректор ДВФУ Борис Коробец.

Для обеспечения работы Восточного экономического форума проводится набор волонтеров. Будут задействованы 650 человек, большинство из которых составят студенты ДВФУ.

В рамках подготовки города Владивостока к проведению XI Восточного экономического форума во Владивостоке запанирован к реализации комплекс мероприятий по следующим направлениям: благоустройство, дорожная и инженерная инфраструктуры, санитарная очистка и безопасность, ремонт фасадов зданий, организация питания и культурных мероприятий. Осуществляется работа по формированию мероприятий на открытых площадках города, включая концерты и вечерние программы.

Прорабатываются дополнительные культурные инициативы для участников форума и жителей Владивостока. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, на материковой части Владивостока будут представлены исторические и художественные проекты, театрализованные показы.

По подготовке к ВЭФ-2026 доложили главы регионов. «Амурская область несколько лет подряд выходит в лидеры по привлечению инвестиций. Восточный экономический форум — одна из ключевых площадок, позволяющих добиться такого результата. При этом большую роль в привлечении новых инвесторов и партнеров играет павильон региона на «Улице Дальнего Востока». С его помощью мы можем наглядно продемонстрировать достижения области, ее перспективы и ключевые проекты в разных сферах. Каждый год над концепцией павильона работает команда специалистов, задача которых отразить наиболее актуальные направления развития области. На сегодняшний день разработка единой концепции павильона находится в завершающей стадии», – рассказал губернатор Василий Орлов.

«На ВЭФе мы представим новые промышленные разработки, новые подходы к уже имеющимся промышленным разработкам как доставка грузов беспилотной авиацией и роботизированная техника. И конечно, мы представим наши крупные промышленные предприятия. Например, в рамках новых технологий переработки недр. Мы поднимаем вопрос о необходимости аффинажного завода и переработки золота на Дальнем Востоке. Представим планы по развитию острова Большой Уссурийский. Это и наше взаимодействие с нашими добрыми южными соседями – не только Китаем, но и рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И самое важное – это технопарки, планируемые на острове, где можно будет обмениваться с соседями технологическими компетенциями», – сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

«Фактически мы сдаем экзамен и перед избирателями, и перед инвесторами. На полях ВЭФ мы заключаем контракты и соглашения, подводим итоги работы с нашими инвесторами. Экономический период, который мы переживаем, сложный. Но это временный период. В ближайшее время переходит в активную стадию «Сахалин-3». Готовимся к тому, чтобы строить завод по переработке газового конденсата. Инвестиции диверсифицированы в разные сегменты экономики. У нас около 20% роста инвестиций по итогам прошедшего года», – считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Мы хотели бы на ВЭФе показать инвестиционный потенциал и перспективные проекты, программы развития в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, креативных индустриях. Мы готовимся к Форуму. Форум – это квинтэссенция нашей ежедневной работы по развитию Республики», – пояснил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Проработана концепция павильона «Улица Дальнего Востока», определен подрядчик. Каждый раз стараемся сделать что-то непохожее на то, что было в предыдущие годы. Использование современных технологий, элементов искусственного интеллекта, подача наиболее актуального контента, акцент на важном и перспективном – все это будет наполнять наш павильон. Постараемся сделать экспозицию Магаданской области интересной и для гостей ВЭФа и для жителей Владивостока», – проинформировал губернатор Магаданской области Константин Носов.