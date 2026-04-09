В НЦ «Россия» стартовал первый Российский космический форум

В преддверии 65 годовщины полета Юрия Гагарина, 9 апреля в Национальном центре «Россия» стартовал Российский космический форум. Масштабное событие проходит в рамках Недели космоса. Оно объединило делегации из 40 стран и посвящено формированию стратегической повестки развития космической отрасли, разработке решений между государством, наукой и бизнесом, поддержке передовых технологических разработок, а также укреплению международного сотрудничества в сфере мирного освоения космоса.

В ходе форума в Национальном центре «Россия» будут представлены достижения отечественной космической отрасли за эти годы, как они изменили жизнь человека, и какие перспективы нас ожидают в будущем.

Российский космический форум объединил в Национальном центре «Россия» представителей органов государственной власти, отраслевого сообщества, науки, бизнеса и медиа для обсуждения ключевых направлений развития космической отрасли и ее роли в социально-экономическом развитии страны.

В течение дня в пространстве пройдет серия панельных сессий, посвященных ключевым направлениям развития отрасли. Участники обсудят формирование околоземной экономики и будущее низкой орбиты, роль искусственного интеллекта и робототехники в освоении космоса, а также внедрение космических технологий в повседневную жизнь и бизнес. Эксперты также поднимут тему развития частного космоса, проблемы орбитальной перенаселенности, а также использование спутниковых данных как основы современной экономики и многое другое.

Завершится Российский космический форум пленарным заседанием «Космическая повестка — 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии». В нем примут участие российские и иностранные представители государственной власти. В частности, в дискуссии выступит генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Кроме того, на полях форума пройдет презентация первых Международных космических игр и плана-макета космического поселения, которое планируется построить для проведения инженерных соревнований. Уникальные соревнования лучших молодых инженеров, моделирующих освоение планет Солнечной системы, пройдут в России летом 2026 года с участием национальных студенческих сборных стран СНГ, ШОС и БРИКС+.

Важнейшая задача Российского космического форума — создать безопасное пространство для открытого диалога между всеми участниками космической отрасли. Организатором выступает Госкорпорация «Роскосмос», оператором — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.