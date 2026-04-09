Путин направил приветствие участникам и организаторам Российского космического форума

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам первого Российского космического Форума, который проходит 9 апреля в Национальном центре «Россия».

«Приветствую вас на первом Российском космическом форуме, который является центральным событием проходящей по всей стране Недели космоса. В нынешнем году Россия, весь мир отмечают 65-летие легендарного полета Юрия Алексеевича Гагарина. Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации», – заявил Президент России

Владимир Путин отметил исключительную роль развития космических программ для страны и роль многих специалистов, положивших начало освоению космоса человечеством несколько поколений назад, а также обозначил значимость сохранения лидирующих позиций в космосе.

«Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов. Подчеркну, чтобы двигаться вперед, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса – исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации выразил уверенность, что от эффективной реализации космических программ зависят инновационное развитие России, повышение уровня и качества жизни ее граждан, обеспечение обороноспособности и безопасности государства.

Картина дня
В России удвоят число оснований для высылки мигрантов. За что их депортируют?
ГД рассмотрит законопроект об увеличении оснований для высылки иностранцев из РФ
НАТО больше не обсуждает членство Украины в альянсе
Главком ВСУ заявил о «решающем противостоянии» с Россией. Военная операция, день 1506-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1506-й день
Мужчины раскритиковали звезду «Фабрики» за уроки любви для женщин
Трамп попросил Нетаньяху уменьшить интенсивность ударов по Ливану
OpenAI остановила ключевой проект из-за цен на энергоресурсы
Орбан или Мадьяр? В Венгрии сделали прогноз, кто выиграет на предстоящих выборах
Новости и материалы
ЦБ нашел объяснение резкому росту объема наличных на руках у россиян
В МИД Ирана объяснили, от чего зависит проведение переговоров с США
Директор школы изнасиловал пятилетнего мальчика и отрезал ему половые органы
Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном
Telegram перестал работать на некоторых моделях iPhone
Арбитражный суд встал на сторону «Северстали» в споре с Минпромторгом
Виктория Боня об иске Романа Товстика: «В его интересах со мной не судиться»
Режим ЧС в Чечне и Дагестане повышен до федерального уровня
В ПСБ предложили привлечь частных инвесторов в коммерческий космос
Президент Чехии обвинил Трампа в подрыве доверия к НАТО
Названы последствия ночной атаки ВСУ на Краснодарский край
Семья воссоединилась с пропавшей 5 лет назад кошкой
«Будущее за Савелием»: в Европе сравнили Большунова и Коростелева
В Турции считают, что США и Ирану не хватит более двух недель на урегулирование
В Зеленограде женщина попала в реанимацию из-за проткнувшей матку спирали
Apple начала продавать запчасти MacBook Neo для домашнего ремонта
«Локомотив» станет только сильнее»: Губерниев о возможном уходе Батракова в «ПСЖ»
Глава МЧС: власти Дагестана не смогут сами справиться с последствиями наводнения
Все новости
Буданов назвал два сценария для Украины
Заполнение ИНН станет обязательным при переводах по СБП
Задержан журналист «Новой газеты»
Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины
«Секс — главная сила». Основатель Playboy Хью Хефнер родился 100 лет назад
В Госдуме высказались о табличках признанного экстремистским «Мемориала»
Ритуалы, секта и смерть в центре Ленинграда: на НТВ выходит новый сезон «Страха над Невой»
Новый сезон «Страха над Невой» усилит масштаб истории и выйдет за рамки жанра
«Омрачить День Победы». Смогут ли ВСУ сорвать парад 9 Мая?
Полковник Ходаренок: ВСУ попытаются нанести самый массированный удар БПЛА 9 мая
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
«Унизить Британию». Фрегат «Адмирал Григорович» провел два танкера через Ла-Манш
The Telegraph: фрегат «Адмирал Григорович» провел два судна через Ла-Манш
Сойдет ли Благодатный огонь в 2026 году? Когда и как пройдет церемония на фоне военного конфликта
История и значение церемонии схождения Благодатного огня, состоится ли она в 2026 году
