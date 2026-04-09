Путин направил приветствие участникам и организаторам Российского космического форума

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам первого Российского космического Форума, который проходит 9 апреля в Национальном центре «Россия».

«Приветствую вас на первом Российском космическом форуме, который является центральным событием проходящей по всей стране Недели космоса. В нынешнем году Россия, весь мир отмечают 65-летие легендарного полета Юрия Алексеевича Гагарина. Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий XX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации», – заявил Президент России

Владимир Путин отметил исключительную роль развития космических программ для страны и роль многих специалистов, положивших начало освоению космоса человечеством несколько поколений назад, а также обозначил значимость сохранения лидирующих позиций в космосе.

«Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов. Подчеркну, чтобы двигаться вперед, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса – исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации выразил уверенность, что от эффективной реализации космических программ зависят инновационное развитие России, повышение уровня и качества жизни ее граждан, обеспечение обороноспособности и безопасности государства.