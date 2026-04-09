Выставка «От Гагарина до тебя» открылась в 20 странах

В российских музеях и выставочных пространствах, в московском метро, посольствах и Русских домах на территории 20 стран мира в рамках празднования первой российской Недели космоса открылась выставка, посвященная советским и российским космонавтам.

Идея выставки – сделать космос близким и показать жизнь космонавтов так, словно зритель листает семейный альбом. Экспозицию составляют фотографии советских космонавтов, собранные за десятилетия отечественной пилотируемой программы в Российском государственном архиве научно-технической документации и Архиве Российской академии наук, а также кадры, сделанные фотографами Центра подготовки космонавтов и АНО «Роскосмос Медиа».

В этом фотоальбоме нашлось место и тому, что часто оказывается за кадром: тренировкам, испытаниям, различным аспектам подготовки к полету в космос, которая длится годами. Посетители выставки смогут приблизиться к понимаю того, как обычные на первый взгляд люди принимают решение связать жизнь с риском и ответственностью, стать профессионалами и совершить то, о чем мечтают миллионы. Работа на орбите, будни экспедиций, редкие минуты отдыха – все это собрано как страницы большого семейного альбома.

«Сложно найти среду менее приветливую для человека, чем космос. И тем ценнее, что при подборе материалов для этой экспозиции авторы акцентируют внимание зрителя на земных радостях. Посетители выставки смогут лучше понять людей, которые готовы выйти за привычные рамки, рисковать жизнью, чтобы открыть новые перспективы для всего человечества», - сказала генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Помимо выставочных пространств на территории России, выставка, приуроченная к первой российской Неделе космоса, организуется силами посольств России и отделений Россотрудничества в 21 стране мира, включая, Сербию, ЮАР, Алжир, Венгрию, США, Китай, Индонезию, Мьянму, Вьетнам, Пакистан, Венесуэлу, Белоруссию, Монголию и Армению.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Неделя космоса объединит сотни мероприятий по всей стране: от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий.

Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.

Ключевые направления деятельности:

● Разработка, производство и поставка космической техники и объектов инфраструктуры.

● Развитие международного сотрудничества в космической сфере.

● Использование результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

Инфраструктура и достижения:

● В периметре Госкорпорации находится около 100 организаций в 20 регионах России.

● В отрасли работают более 165 тысяч человек.

● Запуски российских ракет-носителей осуществляются с трех космодромов: Восточного, Байконура и Плесецка.

● Российские ракеты-носители считаются одними из самых надежных в мире.

● Орбитальная группировка насчитывает более 330 российских аппаратов.