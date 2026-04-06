Опубликована деловая программа первого Российского космического форума

Российский космический форум — главное деловое событие Недели космоса — представил деловую программу мероприятия. Форум пройдет в Национальном центре «Россия» 9 апреля. В рамках события будут проведены 13 сессий, разбитые на 5 тематических блоков, также пройдет пленарное заседание «Космическая повестка — 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии», в котором примут участие в том числе и иностранные партнеры.

РКФ станет уникальным для страны событием, создающим необходимую площадку для диалога между всеми представителями отрасли. Эта инициатива поспособствует развитию космической индустрии в постановке конкретных задач и кооперации ее участников. Организатором Форума выступает госкорпорация «Роскосмос» при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор — Фонд Росконгресс.

«Современный этап развития космической отрасли характеризуется усилением глобальной конкуренции и переходом к новой модели космической экономики, основанной на данных, технологиях и масштабируемых сервисах. Для России принципиально важно не только сохранять позиции, но и формировать собственные технологические решения. Российский космический форум станет площадкой для выработки системных подходов к развитию отрасли, объединяя ресурсы государства, науки и бизнеса», — подчеркнул первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров.

Для обсуждения стратегии расширения возможностей человечества в космическом пространстве на Форум будут приглашены эксперты разных специализаций.

Одной из тем, которые обсудят на мероприятии, станет перспектива подготовки новых кадров и модернизация технологий для безопасных полетов. Например, одна из сессий «Медико-биологическое обеспечение полетов за пределы низкой околоземной орбиты» сосредоточит внимание участников на важности развития условий, в которых находятся космонавты. Улучшение системы безопасности поможет лучше взаимодействовать с экстремальными условиями, что значительно расширит их возможности.

«Освоение космоса — это не только технологический вызов, но и комплексная задача, в центре которой находится человек. Развитие орбитальной экономики, создание новых средств выведения, технологий связи и обработки данных требуют подготовки специалистов нового поколения и междисциплинарного подхода. Уже сегодня необходимо формировать компетенции, которые будут востребованы в космической отрасли будущего, – от инженерных решений до вопросов обеспечения жизни и работы человека за пределами Земли», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Недели космоса — 2026 Антон Кобяков.

Разработку лунной инфраструктуры обсудят в рамках сессии «Луна: переход от исследования к освоению». Эта программа является необходимой для обеспечения национального суверенитета в условиях активного освоения космического пространства. Этот шаг позволит совершить технологический прорыв, влияющий на изучение дальнего космоса. Об этом пойдет речь в рамках сессии «Фундаментальные космические исследования: от низкой орбиты до границ Вселенной». За последние годы Россия достигла прогресса в понимании космических явлений. Эта информация становится фундаментом для дальнейшего процесса освоения межзвездного пространства и последующей интеграции этих знаний в повседневную жизнь.

«Российский космический форум — это не только взгляд в будущие, но и поклон прошлому. В рамках Форума все приглашенные спикеры, партнеры и участники смогут внести вклад в формирование вектора развития космической отрасли. Исследование и освоение космоса является одним из приоритетов для страны», — отмечает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Важной темой Форума станет потенциал частных космических компаний, которые начали вести активную деятельность в последние годы. На сессии «Частный космос: инвестиции и модели роста для новой экосистемы» речь пойдет о государственном влиянии на такие компании и перспективы их развития в ближайшее десятилетие. Это затронет вопросы конкуренции — как глобальной, так и на внутреннем рынке.

