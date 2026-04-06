Первая российская Неделя космоса пройдет 6-12 апреля по всей стране

29 декабря Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. С 2026 года Неделя космоса в России будет проходить ежегодно 6-12 апреля.

Организаторы Недели космоса — Правительство России и Государственная корпорация «Роскосмос» при участии бизнеса и общественных институтов.

Основные мероприятия Недели космоса-2026

6 апреля — в первый день Недели космоса, по всей стране будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России.

В школах проведут занятия «Разговоры о важном» по теме космоса. 20,5 млн школьников и студентов колледжей узнают об истории и современности отечественной космонавтики, ответят на вопрос: «Как стать космонавтом?». На занятии школьники смогут убедиться, что космос — намного ближе, чем кажется, ведь космические технологии – это большая часть нашей повседневной жизни. Занятия пройдут 6 и 13 апреля.

Также 6 апреля открывается самая высокая в Европе экспозиция на космическую тему. В Неделю космоса Роскосмос вместе с телецентром «Останкино» организует выставку, которая разместится на высоте 337 метров — на самой высокой закрытой городской смотровой площадке в Европе.

7 апреля — Просветительский марафон «Космос со Знанием» в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта В.В. Терешковой. Впервые штаб-квартира Роскосмоса превратится в фестивальную площадку, на которой выступят известные эксперты, пройдут мастер-классы и творческие встречи. Марафон проводится совместно с обществом «Знание».

Участниками и слушателями форума станут школьники и студенты профильных образовательных учреждений, представители образовательного и экспертного сообщества. Марафон объединит экспертов отрасли, космонавтов, ученых, представителей медиа и культуры, а также международных спикеров. Всего в мероприятии примут участие порядка 1200 человек.

Главными темами программы станут:

перспективы развития отрасли и ее роль в технологическом будущем страны;



технологии, пришедшие из космической отрасли в повседневную жизнь;



влияние космоса на культуру и искусство с участием представителей культуры и медиа.

Ожидается прямое включение с Международной космической станции и общение с космонавтами, находящимися на орбите в режиме реального времени.

Кроме лекций и открытых диалогов в программу войдут образовательные квизы, мастер-классы по космическим технологиям, астрофотографии, пилотированию и созданию контента, знакомство с симуляторами полётов и VR-экспозицией, а также профориентационные встречи с представителями Роскосмоса и Росатома.

Лекторы «Космос со Знанием»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, командир отряда космонавтов, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Кононенко, ведущий врач-невролог Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, врач экипажа Александр Васин, космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Алексей Зубрицкий, ведущий специалист по подготовке космонавтов, инструктор экипажа по РС МКС, главный оператор ЦУП Ксения Какушина, космонавт-испытатель отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос», Герой Российской Федерации Сергей Кудь-Сверчков, космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Герой Российской Федерации Андрей Федяев, космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, военный летчик 1-го класса Сергей Микаев, Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова, Народный артист России, Лауреат государственной премии Российской Федерации Константин Хабенский, основатель и генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков и другие лекторы.

8 апреля — на площадке Московского авиационного института более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли соберутся на отраслевой форум активной молодёжи Роскосмоса «Команда Будущего», где будут участвовать в дебатах, мастер-классах, лекциях, и проектных сессиях.

Также в этот день в киноконцерне «Мосфильм» откроется фотовыставка фотографов Роскосмоса Артема Пылаева и Ивана Тимошенко «Люди космоса».

В кадрах фотографов — инженеры, склонившиеся над чертежами; конструкторы, проверяющие последние расчёты; операторы Центра управления полетами, застывшие в напряжении перед мониторами; рабочие, для которых каждый болт в ракете — результат многолетнего опыта; космонавты на тренировках, за много месяцев готовящие своё тело и дух к работе на орбите.

Экспозиция «Люди космоса» — это разговор о главном: о том, что за каждым космическим достижением страны стоят конкретные люди. С их надеждами, усталостью, радостью побед и горечью неудач. О том, что космос начинается не на стартовом столе, а в детской мечте, в школьном классе, в студенческой аудитории, в конструкторском бюро, в цехе завода.

9 апреля — Российский Космический Форум. Форум станет ключевой федеральной площадкой для диалога государства, науки и бизнеса в космической сфере. Он объединит руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей профильных ведомств, государственных корпораций, крупнейших предприятий отрасли, ведущих IT-компаний, предпринимателей, ученых и лидеров общественного мнения.

В центре внимания — пять тематических блоков, которые зададут вектор развития космической отрасли на ближайшее десятилетие, среди которых прикладные космические технологии для экономики и жизни, формирование околоземной экономики и правил работы на низкой орбите, фундаментальные научные исследования и освоение дальнего космоса, подготовка кадров и популяризация космоса, а также международное сотрудничество и новые форматы совместных проектов. Форум станет пространством для честного разговора и свежих идей, которые дадут отрасли новый импульс.

Кульминацией форума станет пленарное заседание «Космическая повестка — 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии». Несмотря на геополитическую турбулентность, космос остается территорией диалога. За одним столом соберутся российские и иностранные партнеры, чтобы обсудить совместные проекты, новые форматы сотрудничества и общие ответы на вызовы будущего.

Организатором Форума выступает Госкорпорация «Роскосмос» при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператором — Фонд Росконгресс.

В четверг, 9 апреля, в рамках Недели космоса в широкий прокат выйдет фильм «Моя собака - космонавт», повествующий о мальчике, который мечтал о космосе, и его собаке Белке.

В ряде регионов пройдут не только традиционные акции в музеях, общественных пространствах, но и театральные постановки, посвященные космической тематике. Также 9 апреля Ассоциация кинопрокатчиков России организует в 300 кинотеатрах бесплатные показы документального фильма «Гагарин. Обнимая мир», который расскажет о значении для планеты первого полета человека в космос.

10 апреля — на площадке VK Stadium* пройдет масштабное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night*», организованное Роскосмосом и Радио DFM (входит в «Русскую Медиагруппу»). Перед зрителями выступят известные российские артисты Artik & Asti, Ханна, DJ Smash, Mary Gu, Filatov & Karas, Bearwolf, Бьянка и HollyFlame.

Музыкально-технологическое событие объединит историю отечественной космонавтики, современные сценические технологии и живые выступления артистов**. Уникальные постановки напомнят о знаковых космических открытиях и расскажут, как развивается отрасль сегодня.

11 апреля пройдет спортивный флешмоб «Старт к звездам». Совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Движения «Здоровое Отечество». В 12 регионах России пройдет серия спортивных мероприятий, где каждая активность будет связана с ключевыми цифрами космической эпохи: 65 лет со дня полета, 108 минут в космосе и 28 000 километров в час - скорость корабля «Восток 1». Каждый участник сможет почувствовать себя частью легендарного космического старта.

Города-участники флешмоба: г. Астрахань, г. Георгиевск, г. Махачкала, г. Мариуполь, г. Ярославль, г. Тамбов, г. Калуга, г. Москва, г. Екатеринбург, г. Томск, г. Петрозаводск, г. Чита.

12 апреля — День космонавтики. Главный праздник недели космоса. В этот день мы чествуем и вспоминаем всех покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли. Всех, кто своим трудом, смелостью и самоотверженностью совершает эпохальные открытия, воплощает мечты поколений.

На главной концертной площадке страны – в Государственном Кремлевском дворце — пройдет традиционный торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли. Концерт будет транслироваться на Первом канале.

Гостей концерта ждут уникальные мультимедийные и световые номера, захватывающие выступления цирковых артистов, а также номера в исполнении Александры Николаевны Пахмутовой, Полины Гагариной, Валерии, Пелагеи, Jony, Юлии Савичевой, Дмитрия Маликова, Григория Лепса и многих других.

А национальный авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» — в этот день будет поздравлять пассажиров с Днем космонавтики.

Специально к Неделе космоса

Неделя космоса — масштабная национальная инициатива, объединяющая сотни событий по всей стране. Это просветительские, научные, культурные мероприятия, раскрывающие тему космоса с разных сторон.

В программе научных мероприятий Недели космоса — события Российской Академии Наук, Молодежный космический инженерный конгресс МГТУ им. Н.Э. Баумана, региональные конференции и форумы.

Также в течение Недели пройдет серия диктантов на космическую тему, самым масштабным из которых станет «Космический диктант» 12 апреля в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

В рамках Недели космоса в российских театрах пройдут спектакли, посвященные этой теме.

Так, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) покажет спектакль «Циолковский». В основе постановки сочинения Константина Циолковского. Зрители Московского Театра им. Пушкина увидят спектакль «Космос», а Рязанского областного театра кукол — постановку «Юра», которая рассказывает о о детстве первого космонавта планеты.

Пройдет фотовыставка «От Гагарина до тебя» — это не парадный отчет о достижениях, а почти домашний архив, собранный за десятилетия. Здесь космос не отдаленный и холодный, а близкий и понятный. Снимки разных эпох складываются в живую историю: от первых шагов к звездам до современной работы на орбите.

Отправной точкой становится 65-летие полёта Юрия Гагарина — момента, с которого началась новая глава для страны и для всего человечества. Но за легендой всегда стоит человек: с волнением перед стартом, с улыбкой после приземления, с родными людьми, окружающими его.

Работа на орбите, будни экспедиций, редкие минуты отдыха — все это собрано как страницы большого семейного альбома. «От Гагарина до тебя» напоминает: космос начинается на Земле – с человеческой мечты и смелости сделать шаг вперед.

Выставка направлена в Посольства Сербии, ЮАР, Эфиопии, Алжира, Зимбабве, Анголы, Венгрии, США, Китая, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Малайзии, Индия, Вьетнам, Пакистан, Венесуэла, Уругвай, Белоруссия, Монголия, Армения.

К первой Неделе космоса и 65-летию полета Юрия Гагарина будет выпущена почтовая марка. На почтовой марке изображен символичный образ космонавта, смотрящего из иллюминатора космического корабля в звездное скопление и глубины космоса. Тираж составит 168 тысяч экземпляров. Художник — Сергей Ульяновский. Почтовые марки, посвящённые Достижениям отечественной космонавтики, скоро поступят в почтовое обращение.

В рамках Недели космоса запланирован Национальный гастрономический фестиваль «Первые в космосе». Это первый в России масштабный проект, который представляет тему космоса через гастрономию. Фестиваль пройдет 1-30 апреля, в нем примут участие более 70 ресторанов из 18 регионов. На каждой площадке будет представлен уникальный «космический» сет от шеф-повара, включающий 3 блюда и напиток. Проект реализуется Государственной корпорацией «Роскосмос» совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета и коммуникационным агентством в сфере космоса, образования и науки «Просто космос».

