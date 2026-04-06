Опубликована деловая программа Кавказского инвестиционного форума – 2026

На сайте Кавказского инвестиционного форума, который состоится с 28 по 30 апреля 2026 года в МВЦ «МинводыЭКСПО», размещена деловая программа. Кавказский инвестиционный форум – это одно из ключевых деловых событий, направленных на развитие инвестиционного потенциала регионов и расширение экономического сотрудничества. Центральной темой Форума станет «Расширяя горизонты возможностей». Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края.

Деловая программа КИФ-2026 охватывает широкий круг вопросов социально-экономического развития. Сессии проведут представители профильных федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества, которые представят актуальные аналитические данные. В рамках Форума предусмотрены тематические сессии, деловые дискуссии, практико-ориентированные и отраслевые треки, направленные на выработку решений и формирование новых направлений для роста.

«Кавказский инвестиционный форум последовательно моделирует условия для комплексного раскрытия потенциала регионов. Представленная деловая программа отражает ключевые направления развития экономики и ориентирована на укрепление инвестиционной активности, расширение кооперационных связей и образование устойчивых деловых инициатив», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В структуру программы вошли тематические блоки, посвященные инвестициям и финансам, промышленным и агропромышленным комплексам, международным взаимодействиям и развитию кадрового потенциала, туризму и индустрии гостеприимства, цифровизации и технологическому лидерству, торговле и предпринимательству. Отдельное внимание уделено транспортной, энергетической инфраструктуре, креативным индустриям, здравоохранению и культурной повестке.

«Деловая программа Форума выстроена с учетом актуальных задач социально-экономического развития и направлена на формирование практических механизмов взаимодействия между государством, бизнесом и экспертным сообществом. По итогам двух предыдущих форумов было заключено более 230 соглашений о сотрудничестве на общую сумму свыше 460 млрд руб. Эти договоренности трансформировались в конкретные проекты: жилые и гостиничные комплексы, туристические объекты, логистические центры, объекты ветро- и гидроэнергетики. Особое значение имеет межотраслевой характер обсуждений, позволяющий учитывать специфику регионов и вырабатывать комплексные решения. Кавказский инвестиционной форум в этой связи является идеальной площадкой для эффективного диалога», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Кавказского инвестиционного форума – 2026 Антон Кобяков.

Значимым элементом программы этого года станет сессия «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ», в рамках которой представители субъектов Северо-Кавказского федерального округа расскажут про приоритеты развития и ключевые направления инвестиционной политики. В рамках сессий гости площадки смогут задать вопросы, актуальные для текущей повестки. Формат мероприятий предусматривает диалог, направленный на выработку практических решений.

«Программа Форума выстроена вокруг актуальных тем, которые сегодня определяют развитие региональной экономики – от инвестиций и инфраструктуры до кадров и технологий. Важно, что обсуждение этих вопросов проходит с участием регионов и бизнеса – это позволяет говорить не только о подходах, но и о практических решениях, которые можно применять на местах», – отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Деловая программа Кавказского инвестиционного форума – 2026 создает комплексную платформу для обсуждения актуальных вопросов развития регионов, установления контактов и выработки решений, направленных на укрепление экономического потенциала Северного Кавказа и других регионов России.
Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на Кавказский инвестиционный форум открыта на сайте мероприятия до 17 апреля.

