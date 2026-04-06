На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

При поддержке «Роснефти» в Югре состоялся главный весенний праздник коренных народов Севера

«Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») поддержал проведение в Нижневартовске национального праздника коренных народов Югры «Ворна Хатл» — «Вороний день». Эта дата занимает особое место в календаре культурных событий народов Севера и символизирует приход весны в таежный край. Мероприятие было посвящено Году единства народов России.

Более 2500 гостей посетили этнопарк, где была создана аутентичная атмосфера северного стойбища. В чумах — традиционных жилищах оленеводов — можно было согреться у очага и послушать рассказы о национальных обрядах встречи весны.

Рядом располагались лабазы — небольшие хозяйственные постройки на высоких столбах для хранения запасов продовольствия. Гости могли познакомится с устройством гребной лодки-долбленки — обласом, а также охотничьих и рыболовных снастей и другими предметами традиционного хозяйств коренных жителей Югры.

Особый интерес зрителей вызвал конкурс на лучший стилизованный костюм Вороны. Авторам трех лучших костюмов вручили специальные призы от «Самотлорнефтегаза».

Для посетителей работали семь тематических площадок, отражающих быт, культуру и спортивные традиции коренных народов. Представители родовых угодий коренных народов знакомили гостей со своими обрядами и традициями, а также угощали национальными блюдами, учили обращаться с арканом и управлять оленьей упряжкой.

Большой интерес гостей вызвала зона творческих мастер-классов от народных умельцев. Здесь можно было освоить традиционные ремесла: создать сувениры в виде птичьих гнезд — символом семейного очага, а также кукол-оберегов. Мастера не только демонстрировали технику изготовления, но и рассказывали о символике изделий, делясь знаниями, накопленными поколениями.

Неотъемлемой частью праздника стали спортивные состязания. Гости разных возрастов могли проверить силу, ловкость и меткость в северном многоборье: прыжках через нарты, стрельбе из лука, перетягивании палок на оленьих шкурах. Опытные каюры катали всех желающих на оленьих упряжках по специально проложенным маршрутам.

Праздничную атмосферу дополнил творческий марафон фольклорных коллективов из разных уголков Югры. В концертную программу вошли песни и стихи на национальных языках, народные танцы и театрализованные постановки.

Для гостей были организованы зоны с угощениями, также работала выставка-ярмарка изделий из меха и этносувениров ручной работы.

Картина дня
Все новости
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами