Останкинская башня проведет ряд мероприятий в рамках Недели космоса

Первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года открыл человечеству дорогу к звездам. Этот исторический рывок стал символом научной смелости, инженерного гения и движения вверх – к новым высотам.

Останкинская телебашня – один из символов нашей страны, символ эпохи. Точка отсчета истории Останкинской телебашни совпадает с тем великим временем, когда наша страна покоряла космос. Пока конструкторы создавали космические корабли, инженеры проектировали самое высокое сооружение мира, чтобы объединить страну мощным телевизионным сигналом.

С 6 по 12 апреля на Останкинской телебашне в рамках Недели космоса гостей ожидает насыщенная программа:

  • Научно-познавательная экспозиция, посвященная моделям летательных аппаратов от Государственной корпорации «Роскосмос», совместно с РКК «Энергия» и АО «Решетнев». На ней будут представлены модели космических аппаратов и грузовых кораблей. Часть экспозиции будет расположена на смотровой площадке Останкинской башни – ровно на 337 метров ближе к МКС, что делает выставку самой высокой из всех, посвященных данной тематике;
  • Выставка серии плакатов об истории освоения космоса, подготовленная РКК «Энергия», в пространстве Галереи звезд;
  • Информационная поддержка радиостанции «НАШЕ Радио» - розыгрыш билетов на посещение смотровой площадки башни и экскурсии, посвященные космической тематике с диджеями от радиостанции, также 10 апреля «НАШЕ Радио» развернет выездную вещательную студию на высоте Останкинской башни с прямыми эфирами и гостевыми включениями;
  • Специальные цены при совместном посещении Останкинской башни и Центра «Космонавтика и авиация» (павильон «Космос» на территории выставочного комплекса (ВДНХ)) в рамках акции «Космическая неделя».
  • Тематическая фотозона и «космический» плей-лист на всей территории Останкинской телебашни;
  • Новинки в меню, подготовленные к Неделе космоса, в ресторанном комплексе «Седьмое небо».

12 апреля, в День космонавтики, в выставочном пространстве состоится встреча и автограф-сессия с Алексеем Витальевичем Зубрицким, российским космонавтом-испытателем отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, участником космической экспедиции МКС-73.

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент Российской Федерации подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. Организатор Недели космоса – государственная корпорация «Роскосмос».

