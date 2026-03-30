Россияне увидят «Рокот космодрома»

В преддверии Недели космоса на экраны выходит новый проект. «Рокот Космодрома» — научно-популярный развлекательный сериал, созданный при поддержке «Роскосмоса».

Сериал состоит из 4 серий, в которых показано развитие космонавтики, начиная с советского периода на Байконуре и до современного высокотехнологичного космодрома Восточный.

Ведущими проекта стали звезды: Алексей Воробьев, Нилетто, Женя Трофимов, Валдис Пельш, Марк Богатырев, Дмитрий Турсунов и Мария Шурочкина.

В сериале участвуют космонавты, принимавшие участие в экспедициях на Международную космическую станцию: Иван Вагнер, Петр Дубров, Анна Кикина и другие.

Сериал выходит в эфир на Первом канале 28 марта.

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели. Организатор Недели космоса – Государственная корпорация «Роскосмос».