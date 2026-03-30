Порядка 5 тыс. человек из более 80 стран уже подтвердили участие в МТЛФ

«В настоящее время участие в МТЛФ подтвердили около 5000 человек из более 80 стран и территорий. В числе подтвержденных делегаций — ключевые партнеры, такие как Республика Беларусь, Китай и Индия, а также представительства стран Африки, Азии и Арабского мира. Россия последовательно выступает с предложениями для сохранения баланса в международном сообществе предлагая равные возможности для всех, кто заинтересован в стабильности и процветании своих стран. МТЛФ призван предложить странам-партнерам комплексные решения для развития глобальных транспортно-логистических цепочек и новые подходы к преодолению текущих вызовов в условиях дефицита надежных маршрутов. Уникальное географическое положение и накопленный опыт реализации масштабных инфраструктурных и транспортно-логистических проектов позволяют России выступать надежным партнером в формировании устойчивой глобальной транспортной архитектуры», – заявил советник Президента Российской Федерации ответственный секретарь Оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков.

Организатором выступает Министерство транспорта Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

