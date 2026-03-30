AUTO.AE запустил площадку для подбора авто в ОАЭ

Наравне с российскими площадками, виртуальные сервисы по подбору авто открываются по всему миру. Например, не так давно начала работу площадка AUTO.AE с фокусом на ОАЭ, а также на сотрудничество с частниками и салонами дилеров.

Покупатель идет туда, где удобно

Как отмечают представители AUTO.AE, тренды продиктованы потребительским поведением. Пользователь может за несколько минут изучить дюжину предложений, сравнить цены, комплектации, технические характеристики и историю автомобиля.

Современные площадки часто предоставляют подробные отчеты о состоянии автомобиля, данные о пробеге, участии в ДТП, количестве владельцев и других параметрах.

Продавцы тоже довольны

По мнению создателей платформы, онлайн площадки позволяют быстрее находить заинтересованных покупателей, расширять географию продаж и демонстрировать автомобили широкой аудитории. В отличие от классических дилерских салонов, где количество машин ограничено площадью выставочного зала, в интернете можно представить практически неограниченное число предложений.

Еще одно направление развития – сервисы онлайн-подбора автомобилей. Покупатель может указать желаемые параметры: марку, бюджет, тип двигателя, год выпуска и другие характеристики.

Салоны пока не закрываются

Несмотря на быстрый рост онлайн сегмента, традиционные автосалоны пока не исчезают с рынка. Многие покупатели по-прежнему хотят увидеть автомобиль вживую, пройти тест-драйв и получить консультацию специалистов. Однако все чаще дилеры сами начинают интегрировать цифровые инструменты, развивают собственные онлайн витрины, дистанционное бронирование автомобилей и оформление документов через интернет.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы рынок продолжит двигаться в сторону цифровизации. Онлайн площадки будут становиться более технологичными, предлагать расширенные инструменты проверки автомобилей, дистанционного оформления сделок и доставки машин покупателю.