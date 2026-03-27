Опубликована архитектура Дня молодых предпринимателей Кавказского инвестиционного форума – 2026, который пройдет 28 апреля. Мероприятие состоится в МВЦ «МинводыЭКСПО» и объединит представителей молодежного предпринимательства, институтов развития, органов власти и экспертного сообщества. Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс.

День молодых предпринимателей станет частью деловой программы КИФ-2026 и будет направлен на формирование условий для развития предпринимательской активности среди молодежи, поддержку перспективных инициатив, стартап-проектов и малого и среднего предпринимательства. Архитектура дня выстроена с учетом ключевых этапов становления предпринимателя – от формирования идеи до ее практической реализации и масштабирования.

«Формирование системной поддержки молодых предпринимателей является важным направлением развития деловой среды. Представленная архитектура Дня молодых предпринимателей ориентирована на создание условий для раскрытия потенциала молодежи, вовлечения в предпринимательскую деятельность и формирования устойчивых бизнес-моделей», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Программа Дня молодых предпринимателей включает пленарные заседание и деловые сессии, посвященные вопросам экономики будущего, инновационного развития, цифровизации, туризма и энергетики. Участники смогут узнать от экспертов про ключевые тренды, перспективные направления развития и получить представление о возможностях интеграции в экономические процессы региона.

«Особое внимание в рамках Дня будет уделено практико-ориентированным форматам, позволяющим участникам не только получить новые знания, но и применить их в работе над собственными проектами. Взаимодействие с экспертами и представителями бизнеса способствует формированию прикладных навыков и развитию предпринимательского мышления», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета КИФ-2026 Антон Кобяков.

В архитектуру молодежной программы включены интерактивные форматы: лаборатории будущего СКФО – в рамках такого формата участники проработают практические задания. После чего пройдет конкурс стартапов, направленный на выявление и поддержку перспективных предпринимательских инициатив. Для малого и среднего бизнеса пройдет интерактивное мероприятие: «Путь предпринимателя», где будет возможность задавать вопросы спикерам. День закончится церемонией награждения: «Молодые предприниматели Кавказа: инвестиции в будущее».

«У молодых людей должна быть возможность сразу применять полученные знания на практике. В рамках Дня молодых предпринимателей на КИФ участники смогут пройти весь путь – от идеи до проработки собственного проекта, получить обратную связь от экспертов и понять, как двигаться дальше. Такой формат помогает формировать бизнес-проекты, сразу оценивать их реальные перспективы и потенциально определять инвесторов, искать заинтересованные в их реализации стороны», – отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

День молодых предпринимателей станет площадкой для обмена опытом, установления деловых контактов и обсуждения актуальных вопросов развития предпринимательства. Реализация представленной архитектуры направлена на создание условий для долгосрочного вовлечения молодежи в экономическую деятельность и формирование новых точек роста.