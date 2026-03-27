На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Бизнес и власть вместе за устойчивый рост: Александр Шохин пригласил деловое сообщество на ПМЭФ-2026

На XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РСПП Александр Шохин пригласил представителей делового сообщества активно включиться в работу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В приветственном слове глава РСПП подчеркнул стратегическую важность продолжения конструктивного диалога между бизнесом и властью для решения масштабных задач национального развития.

«Решение задач на глобальном уровне потребует возвращения российской экономики на устойчивую траекторию сбалансированного роста и восстановления инвестиционной активности. Уверен, что вместе бизнес и власть могут решить эту проблему. Ожидаем, что дискуссия по многим обсуждаемым сегодня вопросам может быть продолжена на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.

Форум является ключевой международной площадкой для стратегического экономического диалога. Призываю членов РСПП и бизнес-сообщество в целом принять активное участие в этом диалоге», – отметил Александр Шохин.

Выступление президента РСПП на XXXV Съезде стало важным ориентиром для дальнейшей работы предпринимательского сообщества. Он подробно остановился на итогах деятельности РСПП с декабря 2021 года, результатах опросов членов Союза, а также на приоритетах на ближайшую перспективу. В основе доклада – предложения, сформированные по итогам Недели российского бизнеса в феврале 2026 года.

Особое внимание было уделено взаимодействию бизнеса и государства в условиях трансформации экономики. Александр Шохин высоко оценил роль системы господдержки, которая на протяжении ряда лет компенсировала системные вызовы, в том числе недостаточность долгосрочного финансирования инвестпроектов. При этом он констатировал сохраняющийся кадровый дефицит, особенно по техническим специальностям, и призвал к системным решениям: развитию целевого обучения, обновлению профстандартов, созданию бесшовных образовательных траекторий, а также взвешенному подходу к трудовой миграции с учетом интересов российских работников.

Отдельно была затронута климатическая повестка. РСПП поддерживает развитие российского рынка углеродных единиц и национального кадастра выбросов и поглощений парниковых газов – это критически важно для сохранения конкурентоспособности отечественных экспортеров на глобальных рынках.

XXXV Съезд РСПП в очередной раз подтвердил готовность предпринимательского сообщества к ответственному и конструктивному партнерству с государством в достижении национальных целей развития. Продолжение этого диалога на площадке ПМЭФ-2026, который традиционно выступает ведущей международной платформой для обсуждения стратегических экономических вопросов, позволит выработать конкретные механизмы поддержки устойчивого роста российской экономики и повышения ее глобальной конкурентоспособности.

Все новости
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами