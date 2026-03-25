Развитие международного авиасообщения обсудят на Международном транспортно-логистическом форуме

Несмотря на внешние ограничения, международное авиасообщение в России активно развивается: по состоянию на начало марта в страну летает 61 иностранная авиакомпания из 31 страны, а 20 российских перевозчиков выполняют рейсы в 29 государств. Авиация является основой въездного туризма и обеспечивает связь регионов с глобальными рынками в условиях внешних вызовов.

Россия обладает огромным туристическим потенциалом, который активно раскрывается благодаря развитию международных воздушных перевозок и растущему интересу зарубежных авиаперевозчиков к российским направлениям. С 2022 года наблюдается ежегодное расширение географии полетов, активно растет пассажиропоток из Китая из-за облегчения визового режима.

«Сегодня мы видим очень хорошую динамику развития пассажирского и туристического потоков из Китая. В январе его рост составил 44%, это на 6% больше, чем в прошлом году. Решение наших лидеров о безвизовом режиме позволило резко увеличить количество пассажиров, которые активно едут в Россию с деловыми и туристическими целями. Рассчитываем, что площадка Международного транспортно-логистического форума позволит обсудить развитие авиасообщения не только с нашими китайскими партнерами, но и с коллегами из других стран», – отметил Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин наиболее популярными направлениями у иностранных туристов по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, однако все больше поездок становится на Русский Север и Дальний Восток. «Мы ожидаем повышения объема въездного туризма в Россию. Сейчас количество туристов составило 1 658 000 человек, рост составил 4,5% по отношению к 2025 году. Однако при учете частных и деловых поездок динамика существенно выше, что увеличивает общий поток въезжающих граждан из других государств».

Развитие гражданской авиации и конкурентоспособность российских авиаузлов на международном рынке напрямую зависит от качества инфраструктуры. В целях ее модернизации в России реализуется нацпроект «Эффективная транспортная система», направленный как на увеличение пропускной способности и улучшение качества обслуживания, так и на обновление инфраструктуры аэропортов. В 2025 году обновлена инфраструктура 8 аэровокзалов (Ижевск, Минеральные Воды, Мурманск, Новокузнецк, Тюмень, Петропавловск-Камчатский, Йошкар-Ола и Хабаровск). Планируется, что к 2030 году увеличится число аэропортов за счет реализации нацпроекта.

Не менее важным вопросом остается пополнение и модернизация авиапарка. «В этом году для нас приоритетным направлением остается сертификация самолетов Ил-114-300, «Суперджет» и МС-21-310 – перспективных машин для пополнения парка магистральных и региональных авиакомпаний. Также скоро завершим сертификацию двигателя ПД-8. Параллельно российские перевозчики и другие организации уверенно наращивают компетенции в области технического обслуживания иностранной авиатехники. Гражданская авиация России продолжает устойчивую планомерную работу в интересах страны: ее экономики, граждан и туризма», – заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Развивается международное авиасообщение не только в Москве, но и в регионах. Так, в апреле в аэропорту Благовещенска заработает новый терминал площадью более 25 тыс. м² и пропускной способностью 1000 пассажиров в час. Он станет важным этапом в повышении связанности Дальнего Востока с другими регионами России и расширении возможностей аэропортов региона для приема иностранных судов.

В планах на этот год также ввод пассажирских терминалов в аэропортах Барнаула и Оренбурга.

Участники Международного транспортно-логистического форума, который пройдет 1-3 апреля 2026 года, обсудят пути развития авиасообщения в условиях геополитических перемен. В повестке работы форума также практические вопросы въездного туризма и декарбонизации отрасли. Одной из ключевых тем станет внедрение технологий цифрового бесшовного неба на пространстве Союзного государства России и Белоруссии.

МТЛФ проводится в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Организатором МТЛФ выступает Министерство транспорта Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

