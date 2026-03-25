В Москве состоялся Вьетнамско-российский бизнес-форум: укрепление стратегического партнерства России и Вьетнама

В рамках официального визита в Российскую Федерацию Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня в Москве состоялся Вьетнамско-российский бизнес-форум, посвященный дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко: «За эти годы между Вьетнамом и Россией сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи. В прошлом году стороны отметили 75-летие установления дипломатических отношений и мы высоко ценим уровень политического диалога и регулярный обмен делегациями высшего уровня».

Дмитрий Чернышенко отметил устойчивую положительную динамику двустороннего сотрудничества: по итогам 2025 года товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 6%. Экономика России демонстрирует стабильный рост, а Вьетнам сохраняет высокие темпы развития – рост ВВП превысил 8%, а внешнеторговый оборот приблизился к триллиону долларов США.

Вице-премьер выделил ключевые направления перспективного взаимодействия: «Россия готова выступать надежным поставщиком энергоносителей, угля, нефти, газа, сельскохозяйственной продукции, мяса, пшеницы, удобрений, кондитерских изделий, фармацевтической и полимерной продукции. Эффективная инфраструктура сотрудничества уже включает преференциальный таможенный режим по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом (пошлины снижены или обнулены по 90 % товарных групп), новые логистические маршруты и удобные платежные механизмы, включая сервисы оплаты по QR-кодам».

Особое внимание было уделено туризму: в 2025 году поток российских туристов во Вьетнам вырос почти в три раза и составил 690 тысяч человек. Россия вошла в пятерку ведущих стран по количеству туристов и готова побороться за лидерство. В обратном направлении рост турпотока составил почти 36 %. Стороны активно работают над дальнейшим упрощением визовых условий.

В завершение выступления Дмитрий Чернышенко пригласил вьетнамских партнеров принять активное участие в ведущих российских деловых площадках – 29-ом Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который состоится 3–6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге, а также в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), который пройдет 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке.

В работе форума приняли участие руководители ключевых компаний и корпораций двух стран, в том числе: Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь, Председатель Совета директоров Электроэнергетической корпорации Вьетнама Данг Хоанг Ан, Вице-президент по международному развитию ПАО АФК «Система» Артем Иванович Засурский, Заместитель Генерального директора Национальной промышленно-энергетической корпорации Вьетнама Ле Мань Кыонг, Генеральный директор ТГ FESCO Петр Валерьевич Иванов, Председатель правления TH Group Нго Минь Хай, Член правления Банка ВТБ (ПАО) Ольга Александровна Баша, Заместитель Генерального директора АО «Вьетнамские авиалинии» Нгуен Чиен Тханг, Президент АО «Космос Отель Групп» Александр Петрович Биба.

Вьетнамско-российский бизнес-форум подтвердил твердую приверженность России и Вьетнама дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и переходу к реализации новых конкретных проектов и контрактов на благо народов двух стран.