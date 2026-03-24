Опубликована архитектура деловой программы первого Российского космического форума

Российский космический форум – ключевое событие отрасли – представил архитектуру деловой программы. Мероприятие состоится 9 апреля в Национальном центре «Россия» и станет основой «Недели космоса» – нового ежегодного события, учрежденного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Форум объединит федеральные органы власти, госкорпорации, научное сообщество и частный бизнес для выработки стратегических решений в сфере космического развития.

Организатором Форума выступает Госкорпорация «Роскосмос», оператором Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации. Впервые в России мероприятие объединит широкий спектр тематических направлений – от развития лунной программы до внедрения космических технологий в повседневную жизнь и ключевые отрасли экономики.

«Российский космический форум станет главной дискуссионной площадкой для обсуждения путей развития космической отрасли и диалога о сотрудничестве в космосе. Новый форум не только позволит продемонстрировать достижения космической науки и технологий, но и станет платформой для выработки конкретных решений. В рамках программы будут представлены пять тематических блоков, раскрывающие приоритеты по развитию космической отрасли в ближайшие годы», – отметил Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.

Самый амбициозный из треков – «Прорывные рубежи: наука, Луна и дальний космос». Он будет направлен на развитие передовых технологий и культурной основы для сохранения статуса России как лидера в исследовании межзвездного пространства. Треки «Околоземная экономика» и «Космос для Земли. Технологии здесь и сейчас» затронут синергию между развитием космической программы и достижением национальных целей, а также влияние космических технологий на качество жизни граждан. Отдельное внимание уделят международному сотрудничеству, в частности, совместным проектам и обмену опытом.

«С этого года мы выходим на новую ступень развития отечественной космической программы. Важно не только сохранять текущий уровень, но и наращивать темпы, создавая новые возможности, в том числе для международного сотрудничества. В приоритете стоит задача привлечь внимание к огромному потенциалу российской научной отрасли. Космический форум имеет первостепенное значение, поскольку он определит вектор дальнейшего развития будущего нашей страны», – подчеркивает советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета «Недели космоса – 2026» Антон Кобяков.

Помимо этого, на Российском космическом форуме пойдет речь о важности обучения и кадровых приоритетах в сфере передовых космических технологий.

«Уверен, что первый Российский космический форум станет знаковым событием не только для российской ракетно-космической отрасли, но и для наших зарубежных партнеров. Это уникальная возможность объединить усилия государства, науки, бизнеса и общественности для формирования и реализации общей стратегии развития космонавтики. Деловая программа форума охватывает основные актуальные вопросы освоения космоса – от внедрения результатов космической деятельности в повседневной жизни, до исследования Луны и дальнего космоса. Отдельное внимание уделяется вопросам международного сотрудничества: наша задача – создать предпосылки для более эффективного взаимодействия ведущих мировых держав и укрепления роли России на мировом рынке космических услуг», — заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Трек «Человеческий капитал: профессии, образ жизни и популяризация» будет посвящен взаимодействию отрасли с обществом и влиянию цифровой среды на новое поколение специалистов.

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».

