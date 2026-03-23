Ракета с эмблемой «Недели космоса» отправится в космос

На космодроме Байконур состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс-МС33, который направится на Международную космическую станцию. Особенностью предстоящего старта станет размещение на головном обтекателе ракеты официальной эмблемы «Недели космоса».

«Неделя космоса-2026» приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы — символическая цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитое гагаринское «Поехали!». Отправка эмблемы в космос станет знаковым событием и официальным стартом масштабной программы.

Первая в истории России «Неделя космоса» пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан Президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Государственная корпорация «Роскосмос».