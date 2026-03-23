На сайте «Росконгресса» опубликовали первые ответы экспертов на вопросы о здоровом долголетии

В рамках развития регионального движения «За медицину здорового долголетия» продолжается работа с обращениями, поступающими через форму обратной связи на сайте Фонда Росконгресс. Уже опубликованы первые ответы ведущих ученых и врачей Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского». Эксперты разъясняют вопросы, связанные с сохранением и укреплением здоровья, управлением биологическим возрастом и современными подходами к профилактике заболеваний.

Жители страны по-прежнему могут направлять свои вопросы через специальную форму на сайте. «Мы видим высокий интерес к теме здорового долголетия и приглашаем всех продолжать задавать вопросы. Это позволяет формировать повестку и готовить практико-ориентированные рекомендации, которые действительно отвечают запросам людей», – отметил Алексей Москалев, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины ГНЦ РФ ФГБНУ «Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России.

Сбор обращений станет основой для подготовки экспертных и аналитических материалов, а также важным этапом формирования направлений развития медицины долголетия в России.

23–24 апреля в Саранске состоится Всероссийская выездная конференция «За медицину здорового долголетия». Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих экспертов в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производителей продуктов питания для здорового долголетия, блогеров, а также представителей общественных организаций. Координатором движения выступает Аппарат Правительства Российской Федерации, оператор — Фонд Росконгресс.

Регистрация на конференцию участников и представителей СМИ осуществляется через специальный бот в MAX.