Бесшовную логистику и национальную интеграцию в евразийские транспортные коридоры обсудят на МТЛФ-2026

В Санкт-Петербурге 1-3 апреля состоится первый Международный транспортно-логистический форум. В мероприятии примут участие представители государства, бизнеса и международных партнеров для открытого, конструктивного диалога и выработки практических решений в интересах развития транспортной отрасли России и Евразии.

Откроет деловую программу Форума пленарная сессия «Евразийские транспортные коридоры: интеграция и бесшовная логистика». Участники обсудят развитие евразийских коридоров в контексте национальной интеграции и создания механизмов бесшовной логистики. Ключевым вопросом трека станет синхронизация национальных планов стран-участниц по развитию единой транспортной инфраструктуры с целью исключения дублирования инвестиций, а также оптимизации транзитных маршрутов.

«Россия готова предложить странам партнерам не только безопасные и предсказуемые транспортные режимы, но и уникальные инженерные и строительные компетенции, подтвержденные многолетним опытом создания транспортной инфраструктуры в сложных природных и климатических условиях, а также работу на условиях, основанных на доверии и постоянном диалоге», – отметил Министр транспорта Андрей Никитин.

В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, руководитель офиса в Восточной и Северо-Восточной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана Ганболд Баасанджав, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, также министры транспорта и коммуникаций стран-партнеров России по евразийскому пространству.

В условиях трансформации глобального миропорядка и ускорения экономических и технологических циклов международные транспортные коридоры становятся не просто логистическими маршрутами, а ключевыми инструментами обеспечения предсказуемости, безопасности и экономической связанности стран. Наблюдаются тенденции превращения логистики из экономической функции в инструмент стратегического сдерживания и создания зон влияния.

В развитие темы на полях МТЛФ пройдут и другие рабочие дискуссии, которые затронут вопросы обеспечения максимальной эффективности международных транспортных коридоров, бесшовной логистики и выгодной для каждой страны интеграции: «Большое Евразийское партнерство: укрепление транспортно логистической взаимосвязанности ради процветания», «Цифровой транспортный коридор «Евразия»: синхронизация транзитных потоков на стыке СНГ и Китая через единое цифровое пространство», панельная сессия КТС СНГ «Развитие международной логистики и международных транспортных коридоров в Содружестве Независимых Государств и на пространстве Большой Евразии».

Также состоится Совещание руководителей органов транспортного контроля государств – членов Евразийского экономического союза, в рамках которого планируется обсудить гармонизацию надзорно контрольных процедур, обмен данными и единые стандарты безопасности для обеспечения бесшовного транзита.

МТЛФ проводится в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Организатором МТЛФ выступает Министерство транспорта Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Больше информации о форуме и деловая программа – на сайте transport-forum.org.

