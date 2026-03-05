Как проверить, что лекарство не подделка

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лекарства покупают не из любопытства — от них ждут результата и безопасности. Именно поэтому важно понимать, как отличить легальный препарат от фальсификата или некачественной партии. Ниже — практичное руководство: от выбора места покупки до действий в ситуации, когда препарат уже вызывает сомнения.

Почему вообще приходится проверять лекарства

Фальсифицированные препараты существуют на любом рынке, где есть спрос и деньги. Подделка может выглядеть убедительно, но при этом:

• не содержать действующего вещества;

• содержать его в неправильной дозировке;

• включать посторонние или опасные компоненты.

Отдельная категория — производственный брак. Это не всегда опасно, но лечение может оказаться сорванным, а деньги — потраченными впустую. Визуально отличить одно от другого бывает сложно, поэтому важна системная проверка.

Шаг 1. Правильное место покупки

Аптеки офлайн

Самый безопасный вариант — лицензированные аптеки: сетевые, государственные, официальные точки продаж. Покупка лекарств с рук, через объявления или «по знакомству» почти всегда связана с повышенным риском.

Интернет-аптеки

Онлайн-покупки допустимы, но только через специализированные сертифицированные интернет-аптеки, работающие по тем же правилам, что и обычные. Например, Здравсити Аптека.

Сайты без понятных реквизитов, лицензии и интеграции с системой маркировки — зона повышенной опасности, особенно если цена заметно ниже рынка.

Шаг 2. Осмотр упаковки до оплаты

Даже качественную подделку редко делают идеально. Поэтому упаковку стоит изучить прямо в аптеке.

На что обращать внимание:

• коробка целая, без следов вскрытия или переклейки;

• защитная пленка (если она есть) не повреждена;

• печать четкая, без смазанных букв и «плывущих» цветов;

• на упаковке присутствуют все обязательные элементы:

• название препарата, серия, срок годности, штрихкод и QR-код или Data Matrix.

Любые странности — повод попросить другую упаковку или отказаться от покупки.

Шаг 3. Проверка дома: цифры, инструкция, внешний вид

Совпадение данных

После покупки обязательно проверьте:

• совпадают ли сроки годности на коробке и на блистере/флаконе;

• одинаковая ли серия указана на упаковке и на самом препарате.

Расхождения — серьезный сигнал.

Инструкция

Инструкция должна быть:

• напечатана типографским способом;

• без орфографических ошибок;

• логично сверстана и читабельна.

Сканированная инструкция, странные шрифты и опечатки часто встречаются у фальсификатов.

Сам препарат

Внешний вид лекарства тоже важен:

• необычный цвет, форма или запах;

• крошение, трещины, пятна, налет;

• отсутствие гравировки, если она должна быть;

• у жидких форм — осадок или взвесь при заявленной однородности.

Такие признаки могут указывать как на подделку, так и на брак. В любом случае это повод не продолжать прием без проверки.

Шаг 4. Документы качества в аптеке

Покупатель имеет право запросить документы на лекарство.

Аптека обязана предоставить:

• копию декларации о соответствии;

• регистрационный номер декларации и данные органа, который ее выдал;

• номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора, указанный в декларации.

Декларация действует не более 3 лет.

Для препаратов, введенных в оборот до 29 ноября 2019 года, может быть сертификат соответствия.

Для БАДов обязательно наличие свидетельства государственной регистрации от Роспотребнадзора. Его номер и название продукта должны находиться в официальной базе. Если товар не находится — это тревожный признак.

Отказ аптеки показать документы — прямое нарушение.

Шаг 5. Проверка по государственным базам

ГРЛС

В Государственном реестре лекарственных средств препарат проверяют по названию или номеру регистрационного удостоверения. Там указаны производитель, форма выпуска и другие официальные данные. Отсутствие препарата в реестре — серьезный повод насторожиться.

Росздравнадзор

На сайте Росздравнадзора публикуются:

• списки изъятых из обращения серий;

• данные о недоброкачественных и сомнительных партиях;

• информация о вводе серий в гражданский оборот.

Если серия препарата значится как проблемная или не числится в реестре ввода в оборот, использовать его не стоит.

Шаг 6. Проверка Data Matrix через «Честный ЗНАК»

Система маркировки «Честный ЗНАК» позволяет проверить лекарство по Data Matrix коду через мобильное приложение.

Возможные результаты:

• «Товар проверен» — по маркировке все корректно;

• «Лекарство запрещено к продаже» — товар не должен быть в аптеке;

• «Код не найден» — высокая вероятность подделки;

• дополнительные статусы: истек срок годности, код уже использован и т.п.

Через приложение можно сразу отправить обращение в надзорные органы.

Важно учитывать, что обязательная маркировка действует с июля 2020 года. Для препаратов, произведенных раньше, отсутствие Data Matrix допустимо. Также приложение может работать нестабильно, поэтому лучше использовать несколько способов проверки.

Цена как косвенный признак

Сильно заниженная цена по сравнению со средней по рынку — частый спутник контрафакта. Это не стопроцентный показатель, но повод включить критическое мышление, особенно если покупка совершается не в привычной аптеке.

Оригинал, дженерик и подделка — не одно и то же

• Оригинальный препарат — разработан производителем и продается под торговым названием.

• Дженерик — легальный аналог с тем же действующим веществом, прошедший регистрацию и допущенный к применению.

• Подделка — препарат без официальной регистрации, с неизвестным составом и фальшивой упаковкой.

Проверить, с чем вы имеете дело, можно через реестры, систему маркировки и консультацию врача или фармацевта.

Что делать, если лекарство вызывает сомнения

Повод насторожиться:

• препарат не дает ожидаемого эффекта;

• состояние ухудшается;

• появляются неожиданные побочные реакции.

Лекарства обычно не подлежат возврату, но исключения возможны, если:

• выявлена подделка или брак;

• срок годности истек до покупки;

• побочные эффекты делают прием невозможным.

Подтверждением могут служить:

• данные Росздравнадзора о проблемной серии;

• результаты независимой экспертизы.

При отказе аптеки решать вопрос стоит обращаться в Роспотребнадзор или Росздравнадзор. При наличии доказательств можно требовать компенсацию, включая расходы на экспертизу и лечение.

Помните

• Покупайте лекарства только в лицензированных аптеках и проверенных интернет-аптеках.

• Осматривайте упаковку до оплаты.

• Сверяйте серию, сроки и внешний вид дома.

• Используйте «Честный ЗНАК», ГРЛС и данные Росздравнадзора.

• При подтвержденных проблемах — фиксируйте факты и обращайтесь в надзорные органы.

Это не избыточная осторожность, а нормальная практика защиты собственного здоровья.

