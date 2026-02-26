Биоэкономика — новая парадигма устойчивого развития страны, а персонализированная медицина и регенеративные технологии становятся ключевыми драйверами инноваций в сфере здравоохранения. Вопросы интеграции биопечати в цифровые производственные цепочки, позволяющие создавать живые ткани и органы «под заказ», сокращая зависимость от донорства и ускоряя разработку лекарств, обсудили участники сессии «Аддитивные биотехнологии»» на Форуме будущих технологий 26 февраля 2026 года.

Форум будущих технологий проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс.

Модератор сессии, руководитель направления научно-технического сотрудничества, директор по перспективным направлениям Государственной корпорация по атомной энергии «Росатом» Екатерина Чабан во вступительном слове отметила, что Форум будущих технологий посвящен биоэкономике будущего прежде всего для человека, поскольку аддитивные биотехнологии являются составной частью всей биоэкономики страны.

«Биотехнологии являются стратегическим направлением в утвержденной «Стратегии развития аддитивных биотехнологий в Российской Федерации» до 2030 года. Объем рынка биотехнологий сегодня в стране порядка 1,3 млрд долл. c прогнозируемым ежегодным ростом до 15%, поэтому нужно активно и быстро двигаться в этом направлении, чтобы не потерять передовые позиции в мире. ИИ, биоэтика, регуляторика и стандартизация требуют активной работы по внедрению в современную живую практику. Необходим коллегиальный орган — «Консорциум» в области аддитивных биотехнологий — драйвера науки и практики для целей улучшения среды обитания, развития медицины будущего и увеличения продолжительности жизни человека», — подчеркнула Е.Чабан.

Главный научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Чвалун рассказал, что институт активно работает в сфере медицинских биотехнологий. По его словам, такие продукты имеют высокую маржинальность, поскольку требуют особой чистоты и специального стандарта. В этой сфере к печати на 3D-принтерах медицинских изделий (печать с умом для замещения костей и дефектов — персонализированных кейджев для скелета и черепа) применяются разные подходы к моделям и материалам, в т.ч. и к биоразлагаемым полимерам. Основная проблема сегодня – зависимость от импорта медицинского сырья.

«Необходима отдельная программа для решения теоретических, научных, административных и материальных проблем в этой сфере», — подытожил С.Чвалун.

В ходе дискуссии директор института кластерной онкологии имени профессора Л.Л. Левшина Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации Игорь Решетов подчеркнул, что поле применения аддитивных биотехнологий очень обширное, поэтому и регуляторные требования должны быть адекватными.

«Нужен постоянно действующий круглый стол для обсуждения проблем стандартизации, качества, регистрации и внедрения с целью создания эталонной системы в этой сфере», — отметил он.

В своем выступлении директор научно-производственного центра медицинских изделий АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (Росатом) Владислав Парфенов подчеркнул, что геномное редактирование ускоряет развитие клеточной терапии. По словам спикера, для результативной работы в сфере аддитивных биотехнологий необходимо специальное оборудование (биофабрикаторы), программное обеспечение, персонализированные клетки и банк клеток с иммунной толерантностью для геномной терапии, профессиональная команда и кооперация специалистов передовых научных школ. Кроме того, с его точки зрения, для ускорения работ в этой области необходим долгосрочный государственный заказ.

Первый проректор Университета науки и технологий МИСИС Сергей Салихов рассказал, что институт активно работает над созданием 3D-биопринтеров и обладает всеми видами существующих принтеров в этой области. «Биопринтеры сегодня могут осуществлять не только экструзионную печать отдельных органов живых организмов, но и печатать орган непосредственно на пациенте. Кроме того, хорошо себя зарекомендовали и портативные биопринтеры-пистолеты. Сочетание науки, практики и кооперации — магистральный вектор нашей работы», — пояснил спикер.

Директор института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации Петр Тимашев напомнил участникам сессии, что Россия за 20 лет прошла путь от теории до практического внедрения биотехнологий через механизм стартапов.

«На сегодня актуально внедрять в эту сферу ИИ и транслировать технологии 3D-печати в живую практику с единой технологической цепочкой. Это позволит максимально автоматизировать все процессы и значительно повысить качество конечного продукта», — подчеркнул он.

О проблеме непредсказуемости результатов биопечати, которая связана с влиянием механических напряжений и поверхностей на клетки, рассказала генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина ФМБА России Мария Лагарькова.

«Работа центра строится на основе диалога между теоретиками, материаловедами и практикой. В организме человека насчитывается порядка 250 видов базовых клеток и дополнительно присутствуют как правило искусственные клетки. Когда мы вынимаем клетку из живой ниши она может менять свою структуру. Эти особенности надо изучать и учитывать при создании клеток сосудов и костей, поскольку для них используются разные материалы. В этой работе возникают не только технологические проблемы, но и проблемы этического характера для понимания того, как мы устроены», — констатировала спикер.

О работе центра по использованию новых клеток для лечения патологий генетики и дефектов в живом организме рассказал генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. Он отметил, что аддитивные технологии позволяют выращивать большие клеточные объекты для персонализированной терапии и для замещения (восстановления) функций нейронов, в т.ч. и мозга.

Заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Анастасия Ефименко отметила, что задача регенеративной медицина не только в создании новых органов, но и изучение процессов, которые проходят в период регенерации, т.е. как проходит регенерация клеток и белков в живом организме и идет восстановление дефектов тканей.

«Одно из направлений исследовательских работ — остеопластика, т.е. внеклеточная регенерация. В нашей работе актуальна междисциплинарная кооперация и подготовка специалистов (медицинских инженеров) в этой сфере», — завершила спикер.

В рамках дискуссии заведующий лабораторией генно-клеточной терапии Института регенеративной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Павел Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что объектами исследования в институте являются живая клетка и создание новых материалов, поскольку кризис регенеративной медицины, которым весь мир уже переболел, подвигнул нас в новую область — в биотехнологию.

«Это новая дорогая и высоко рисковая сфера. Для фундаментальных исследований в ней необходимы диалог и кооперация всех заинтересованных сторон и прежде всего государства. Существующая нормативная база не всегда успевает адекватно реагировать на новые суперпрорывные результаты (материалы), что значительно замедляет работу по их внедрению в практику. Кроме того, необходимы собственные технологические разработки и компонентная база материалов», — заявил спикер.

Профессор кафедры имплантологии и цифровой стоматологии Северо-Кавказского федерального университета Александр Долгалев поделился с участниками сессии своим опытом работы с 2016 года в области новых разработок в имплантологии и восстановительной стоматологии. Он рассказал, что работы ведутся на овцах, поскольку они биологически схожи с человеком, но исследования «затрудняет устаревшая нормативной база по работе с животными времен СССР, международные рекомендации по оценке воздействия медицинских изделий на живой организм и отсутствие современных утвержденных методик по работе с животными».