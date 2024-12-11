БЕТСИТИ начинает работу в Казахстане

9 декабря в Астане прошла пресс-конференция, посвященная турниру, который пройдет 20 декабря в Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В ней приняли участие заместитель генерального директора БЕТСИТИ Айбек Баширов и президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев.

Баширов рассказал о старте работы БЕТСИТИ на территории Казахстана:

«Поддержка местного спорта будет для БЕТСИТИ ключевым и приоритетным направлением в Казахстане. Мы знаем как здесь любят и ценят бокс, какие большие успехи у местных жителей в этом виде спорта. Геннадий Головкин, Василий Жиров, Серик Сапиев – этот список можно продолжать долго. У нас здесь большая спортивная семья с победными традициями.

Именно поэтому БЕТСИТИ решил начать свою работу в Казахстане с бокса. Вместе с Fight Nights мы организуем для болельщиков классное мероприятие с интересными активностями. У нас большой опыт и высокий уровень в организации проведения спортивных мероприятий, который мы перенесем и на этот турнир. Поэтому постараемся подарить людям настоящий праздник».

Также Баширов отметил, что по данным аналитиков БЕТСИТИ, местные спортсмены являются фаворитами своих боев. В главном событии вечера сойдутся Даулет Даукенов и Марлон Агуас. На победу местного бойца предлагается коэффициент 1.50, а на колумбийца — 2.75. Линию на весь турнир можно посмотреть здесь.

При этом, по словам заместителя генерального директора компании, БЕТСИТИ не ограничится только боксом и уже работает над новыми проектами и ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Камил Гаджиев в свою очередь сказал, что у БЕТСИТИ есть конкурентное преимущество перед другими компаниями и предложил угадать присутствующим журналистам, какое именно, за уникальный подарок – перчатки с автографом Роя Джонса-младшего. Были разные варианты, но в итоге угадал местный блогер, предложив вариант, что цвета БЕТСИТИ совпадают с цветами флага страны.

Также Гаджиев рассказал о планах провести четыре турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Казахстане в 2025 году – в Алма-Ате, Шимкенте, Актобе и Караганде. Причем в Актобе турнир может состоятся летом на футбольном стадионе, если будет позволять погода.

В том числе в пресс-конференции приняли участие президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков, президент федерации бокса Карагандинской области Камал Халиков, а также участники основного карда турнира Жалгас Жумагулов и Даулет Даукенов.

Даулет примет участие в главном событии вечера – титульном бое с колумбийским нокаутером Марлоном Агуасом. Со-главным боем вечера станет противостояние аргентинского мастера Эмилиано Пучеты и одного из самых ярких представителей Казахстана Сапарбая Айдарова.

Турнир стартует 20 декабря в 18:00 по местному времени. Гостями вечера станут легендарные боксеры Рой Джонс-младший и Василий Жиров.

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