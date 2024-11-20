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Болельщики выбрали автора БЕТСИТИ лучшего гола «Сочи» первого круга

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БЕТСИТИ

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Лучшим признан мяч чилийского полузащитника Игнасио Сааведры в ворота «Нефтехимика».

Голосование проводилось в телеграм-канале клуба, в котором гол Начо набрал 43 процента. Его точный удар в добавленное время принес победу «Сочи» в игре 17-го тура Первой лиги (3:2). Посмотреть гол можно здесь.

В честь этого события БЕТСИТИ совместно с «Сочи» разыгрывает футболку Начо с автографом. Для победы необходимо подписаться на телеграм-каналы БЕТСИТИ и «Сочи» и нажать кнопку «Начо». Победителя определит бот 29 ноября.

Чилийский полузащитник перешел в «Сочи» в январе 2024-го в качестве свободного агента. До российской команды играл в «Универсидад Католике», а также же вызывался в сборную Чили. Является четырехкратным чемпионом Чили и трехкратным обладателем Кубка. Победитель Южноамериканских игр 2018 года.

Сам матч с «Нефтехимиком» получился для «Сочи» напряженным. Уже на 20-й секунде гости забили первый гол. Это был самый настоящий удар для «барсов», которые вышли на эту игру без тренера Роберта Морено – в прошлом туре в Набережных Челнах испанец получил красную карточку.

Отыграться команде удалось в середине тайма. Макарчук навесил со штрафного, вратарь «Нефтехимика» Янович неудачно отбил мяч перед собой, а Маслов буквально внес его ворота, забив свой первый гол за «Сочи» - 1:1.

И все-таки первая половина встречи осталась за нижнекамцами. В добавленное время в ворота «Сочи» прилетел еще один гол. Нижнекамцы вырвались вперед со счетом 2:1.

В перерыве сочинская команда совершила ряд перестановок. И на 61-й минуте «барсы» сравняли счет.

Когда на поле вышли Шушеначев, Никитин и Литвинов, «Сочи» окончательно завладел территорией и игровым преимуществом с большим количеством моментов, которые не удалось реализовать.

Развязка наступила на второй добавленной минуте. Сааведра оказался первым на подборе у линии штрафной и неотразимо слета вогнал мяч в дальний нижний угол – 3:2.

Это был второй гол Начо в карьере и первый в ФНЛ.

В эти секунды почти четыре тысячи зрителей на «Фиште» практически сошли с ума от радости. Правда, Эдуардо Докампо, первый помощник главного тренера «барсов», восторги зрителей разделил с осторожностью:

«Понятно, что выиграли, но эмоции смешанные, не только положительные, исходя из того, что мы видели. Ждали тяжелой игры, но она стала еще тяжелее после того, как пропустили гол на первой минуте. Вроде отыгрались, забили свой гол, но получили еще один удар в концовке первого тайма.

В перерыве в раздевалке провели корректировки, в итоге нам удалось сделать камбэк в концовке встречи. Это и радостно, с одной стороны, но и не очень хорошие эмоции, с другой».

Надо отметить, что в этом сезоне «барсы» прекрасно играют дома на стадионе «Фишт» – в восьми матчах пять побед, две ничьи и одно поражение. А в последних пяти встречах они проиграли пока только один – «КАМАЗу» в Набережных Челнах, тем самым прервав свою беспроигрышную серию, которая к тому моменты насчитывала одиннадцать матчей во всех турнирах.

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