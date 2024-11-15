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Новогодний розыгрыш 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ

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БЕТСИТИ

Erid: 2RanykjinQG

Букмекерская компания БЕТСИТИ запускает масштабную акцию «Новогодняя миссия», которая пройдет с 12 ноября по 25 декабря. В ней могут участвовать как новые, так и действующие игроки.

Получить призы можно двумя способами: принять участие в «Гонке ставок» или «Твоем квесте». Есть шанс увеличить фрибет, поучаствовав сразу в двух форматах. Общий призовой фонд – 25 000 000 рублей.

«Гонка ставок»

Для участия достаточно делать ставки от 500 рублей и коэффициентом от 1.50 на сайте БЕТСИТИ или в мобильном приложении. За каждую ставку начисляются баллы в турнирную таблицу. Чем больше ставка и выше коэффициент, тем больше баллов в зачет акции.

Призовой фонд разделят топ-25 участников, а победитель получит 3 000 000 рублей!

«Твой квест»

Для участия необходимо выполнять специальные задания. За их выполнение участники получают купоны. Квесты будут обновляться еженедельно в период с 12 ноября по 22 декабря. С ними можно ознакомиться на странице акции в разделе «Календарь квестов».

25 декабря среди обладателей купонов пройдет розыгрыш 320 фрибетов номиналом до 50 тысяч рублей. Чем больше купонов, тем больше шансов получить выигрыш! Один победитель = один фрибет.

Присоединиться к «Новогодней миссии» можно до 22 декабря включительно.

Полные условия акции доступны по ссылке.

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