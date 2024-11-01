Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает бонусы при покупке кофе

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Россияне любят брать кофе на заправках, особенно в холодный сезон. Только на станциях сети «Газпромнефть» за прошлый год было выпито более 40 млн чашек — эта цифра сопоставима с объемами продаж крупнейших сетей быстрого питания. Неудивительно, что сеть АЗС часто проводит акции, связанные с кофе.

Прямо сейчас клиенты АЗС сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ» по всей России вдобавок к базовым бонусам программы лояльности «Нам по пути» могут получать дополнительные, акционные бонусы. При первой заправке от 30 литров – один акционный бонус за литр, при второй – полтора, а при третьей и последующих – два.

Заказ кофе с удваивает эти начисления. Таким образом, за каждый заправленный литр можно получать от 2 до 4 акционных бонусов сверх базовых.

Заправочные станции обеих сетей предлагают широкий выбор кофе: 12 видов ароматного горячего напитка, от эспрессо и ристретто — до мокко и рафа. Самым популярным выбором автолюбителей из года в год становится капучино. Рецептура одинакова на всех заправках: специальный бленд, зерна высшего сорта и многоступенчатый процесс обжарки позволяют сохранять сбалансированный вкус кофе, узнаваемый и любимый многими.

«Нам по пути» — одна из самых популярных программ лояльности среди российских автомобилистов. Ее участники получают бонусы за покупки на АЗС — будь то топливо, кофе или моторное масло. Каждый бонус равен 1 рублю. Накопленными бонусами можно оплачивать заправки, а также товары кафе или магазинов на АЗС сети. Стать участником программы просто: достаточно, например, выпустить бесплатную виртуальную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» (6+).

Акция проходит на АЗС «Газпромнефть» и «ОПТИ» (есть исключения) с 01.11 по 31.12.2024. Для участия: Вариант 1: Заправка топлива от 30 литров. Или Вариант 2: Заправка от 30 литров + Акционный напиток. Акционные бонусы начисляются на первые 50л в чеке на АБ, СУГ или на первые 100л в чеке на ДТ. КПГ не участвует. Оплата с картой программы лояльности «Нам по пути» (ПЛ). Счетчики заправок обнуляются ежемесячно, действуют независимо друг от друга. Оплата без бонусов ПЛ, «СберСпасибо» и топливных карт. Организаторы: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», ООО «Газпромнефть-Центр». Полные условия акции – на сайте gpnbonus.ru.

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Рекламодатель: ООО Газпромнефть-Региональные продажи, ИНН 4703105075