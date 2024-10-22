В рамках культурной программы саммита БРИКС состоится концерт солистов стран объединения

В рамках культурной программы XVI саммита БРИКС 22 октября состоится гала-концерт солистов стран объединения. Автором и художественным руководителем мероприятия выступает глава Фонда «Мост Искусств», художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.

В программу концерта войдут выступления лауреатов международных и всероссийских конкурсов, солистов ведущих театров и творческих коллективов стран БРИКС в сопровождении Симфонического оркестра Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля.

«На полях» саммита важно показать разнообразие и потенциал культурных особенностей стран БРИКС. Уверен, что сотрудничество в культурной сфере, которое характеризуется широким интересом к совместным мероприятиям, позволит укрепить партнерство объединения», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков.

«Концерт ознаменует собой успешное сотрудничество стран БРИКС, которое выражается и в культурном взаимодействии. Ценно, что мы имеем возможность объединять людей через музыку, а на полях такого масштабного события как саммит БРИКС это – фундаментальная задача», — подчеркнул глава фонда «Мост Искусств», художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.

В программе прозвучат музыкальные шедевры мировой культуры: Фестивальная увертюра Д. Шостаковича, ария Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинки, Ария Калафа Дж. Пуччини, романс Радамеса «Celeste Aida» из оперы «Аида» Дж. Верди и другие.