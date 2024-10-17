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Пресс-релиз

Будущее человека, технологий и цивилизации: опубликована программа Международного симпозиума «Создавая будущее»

4 ноября начнет работу Национальный центр «Россия». Его первым мероприятием станет Международный симпозиум «Создавая будущее». Участников ждут три насыщенных дня и более 60 мероприятий в программе, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций. Программа мероприятий уже опубликована на сайте.

«Миссия Симпозиума — воссоздать интерес общества к проектированию будущего. Это инициированная Россией площадка для диалога о будущем многополярного мира, в центре которого Человек. «Создавая будущее» – это не просто название симпозиума, это философия, которая лежит в основе нашей работы. Мы стремимся объединить умы со всего мира, чтобы вместе исследовать новые горизонты и проложить путь вперед», — говорит куратор Симпозиума «Создавая будущее» Александр Молчанов.
К участию в Симпозиуме приглашен уникальный состав экспертов со всего мира, которые обсудят сценарии будущего: научные фантасты и ученые, футурологи, философы, представители креативных индустрий, культурной среды, органов власти, отраслевых бизнес-сообществ.

Общий тон дискуссий будет задан открывающей пленарной сессией «Философия будущего». На ней будут обозначены ключевые философские, этические и цивилизационные вызовы, с которыми столкнется мировое сообщество в условиях стремительных перемен.

Будущее человека

Трек посвящен возможным сценариям трансформации общественной жизни в условиях развития новых биологических и цифровых технологий, формированию новых трендов в культуре и урбанистике. Участники обсудят как эволюция изменит нас, образ города будущего, и в целом среды нашего обитания.

Будущее технологий

Участники трека обсудят триггерные технологии, которые могут изменить мир и общество. Среди тем: трансформация общества в результате технического прогресса, перспективы геномного редактирования, этические аспекты внедрения новых технологий, космические технологии, глобальные экологические вызовы и даже разговор о еде будущего.

Будущее многополярного мира

В рамках трека будут затронуты проблемы развития государств, отношений между странами и международными организациями, озвучены прогнозы изменения общественных процессов. В программе — социальные и культурные последствия демографических изменений, вопросы трансформации международного права, мира финансов, развития цифровых государственных сервисов и других сфер.

Будущее цивилизации

Трек направлен на обсуждение глобальных этических и философских вопросов относительно будущего – выстраивания коммуникации с поколениями будущего, важность создания новых фантастических миров как драйверов развития и многое другое.

1 июля 2024 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

Международный симпозиум «Создавая будущее» пройдет в Национальном центре с 4 по 6 ноября.

В рамках открытия Симпозиума будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого человек. Выставка позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию.

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