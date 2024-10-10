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В погоне за новыми впечатлениями: в России планируют развивать автотуризм

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Sun Siyam Resorts

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Автомобильные путешествия по России становятся все более популярными благодаря богатому разнообразию маршрутов. Сегодня можно легко отправиться на собственном автомобиле к самым разным точкам интереса — от мест для отдыха до исторических памятников.

Специалисты решили, что настало время уделить автотуризму в стране больше внимания. В рамках этой инициативы был организован автопробег под названием «В дорогу за удивительными впечатлениями», старт которому дал Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии» (ЕСОТ).

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Sun Siyam Resorts

В качестве партнера мероприятия выступила мальдивская сеть отелей Sun Siyam Resorts. Автомобильным партнером мероприятия стала компания Exeed.

Главная цель автопробега заключалась в продвижении автотуризма и привлечении внимания к возможностям, которые открывает новая трасса М-12 «Восток». Маршрут охватил крупные города — Москву, Нижний Новгород и Казань, а затем участников ждал обратный путь в столицу. Во время поездки путешественники оценивали качество придорожных услуг, инфраструктуру для туристов, а также узнавали больше о местных достопримечательностях, расположенных вдоль трассы. Особое внимание было уделено тому, как бизнес в этих регионах поддерживает развитие автотуризма.

Помимо дорожных испытаний, автопробег включал насыщенную деловую и культурную программы.

В Нижнем Новгороде участники мероприятия поделились своим опытом путешествия по трассе М-12, обсудив дальнейшие шаги по развитию автомобильного туризма в регионе. Также состоялась презентация сети отелей Sun Siyam Resorts, которая поддержала проект, и был проведен розыгрыш призов среди участников автопробега.

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Sun Siyam Resorts

Казань стала следующей остановкой, где прошел брифинг с представителями туристической индустрии Татарстана. Здесь обсудили туристические перспективы региона и организовали экскурсии по ключевым достопримечательностям. Завершился визит розыгрышем подарков от партнеров, что добавило мероприятию еще больше интерактива и положительных эмоций для участников.

Таким образом, автопробег «В дорогу за удивительными впечатлениями» стал важным шагом в развитии автотуризма в России, объединив профессионалов туриндустрии и путешественников с целью продвижения новых возможностей для авто путешествий в стране.

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