В октябре стартует пятый сезон «Цифрового диктанта»

В Кибердоме прошла пресс-конференция, посвященная всероссийской акции по измерению уровня цифровой грамотности — «Цифровой диктант». В этом году диктант пройдет с 10 по 28 октября.

Организатор акции: РАЭК. Соорганизаторы: РОЦИТ, «Народный фронт». В 2024 году всероссийское тестирование пройдет при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий Москвы. Генеральный партнер акции — «Авито».

О главных акцентах пятого сезона всероссийской акции рассказал Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог диктанта.

Он отметил, что «Цифровой диктант» — уникальный формат тестирования, который позволяет пользователям Рунета проверить себя на знание цифровой среды.

«Уже пятый год акция становится настоящим связующим звеном для целых поколений — в тестировании участвуют дети и их родители, бабушки и дедушки. В 2024 году, запуская пятый сезон акции, РАЭК вместе с ключевыми представителями цифрового контура России делает еще один шаг навстречу безопасному цифровому будущему для всех пользователей без исключения. С этой целью сайт диктанта в этом году адаптирован под потребности людей с ОВЗ. Ежегодно мы модернизируем формат проведения диктанта и стараемся идти в ногу со временем. К примеру, на этот раз у участников тестирования будет возможность проверить свои навыки использования цифровых финансовых сервисов благодаря новому блоку вопросов под названием «финансовая киберграмотность»», — рассказал Сергей Гребенников.

В этом году акцию соорганизатором акции выступает РОЦИТ.

На пресс-конференции Антон Горелкин, Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи; председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), рассказал о том, какие приоритетные задачи стоят перед акцией «Цифровой диктант».

«Для РОЦИТ очень важно быть соорганизатором «Цифрового диктата» и помогать с проведением самой масштабной акции по ликвидации цифровой безграмотности в России. Могу ответственно заявить, что она проводится не для отчетности, а эффективно работает в масштабах всей страны. Считаю, что сверхзадача этой акции — не только сформировать определенные знания в цифровой сфере, но и воспитать у наших граждан критическое мышление, которое поможет им противостоять информационным угрозам», — отметил Антон Горелкин.

«Цифровой диктант» признан самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности. В прошлом году акция проходила во всех регионах России — более 150 офлайн-точек открывали свои двери, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году акция планирует стать еще масштабнее и пройдет от Калининграда до Владивостока.

В 2023 году впервые был определен уровень цифровой грамотности москвичей (с учетом дополнительных вопросов про цифровые сервисы столицы).

В прошлом сезоне Москва разделила первое место с Республикой Карелия по уровню цифровой грамотности — регионы набрали 7,34 балла из 10.

В рамках пресс-конференции Дмитрий Онтоев, советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, рассказал о важности изучения цифровой грамотности для москвичей.

«Москвичи действительно очень продвинутые интернет-пользователи: в силу скоростного темпа жизни, им важно ежедневно решать большое количество задач оперативно и просто. Во многом им помогает портал mos.ru – единое окно взаимодействия жителей с городом. На портале сейчас доступно более 420 электронных услуг и сервисов, к которым ежедневно обращаются более 2 млн раз. По нашим оценкам, перевод услуг в электронный вид экономит горожанину до двух суток в год, а время – это самый ценный и невосполнимый ресурс. Жители Москвы это отлично понимают и активно пользуются ИТ-сервисами и продуктами, которые предлагает им город. Повышение цифровой грамотности горожан – важная для нас задача, и поэтому в этом году в рамках акции мы подготовили ряд вопросов о цифровых возможностях столицы. Вопросы касаются как широко известных московских сервисов, так и уникальных решений, которые стремительно набирают популярность», — констатировал Дмитрий Онтоев.

В выступлении спикеры также отметили необходимость повышения цифровой грамотности с детства. По итогам прошлого года индекс цифровой грамотности детей от 10 до 13 лет составил 6,24 балла из 10, а у детей меньше 10 лет – 6,06 балла. Это одни из самых низких показателей среди всех возрастных категорий, принимающих участие в акции.

Управляющий директор по взаимодействию с государственными органами «Авито» Владислав Федулов подчеркнул, что «Авито» прикладывает немало усилий по защите пользователей в сети, в том числе детей и подростков: «Проникновение интернета в России растет – в среднем жители страны проводят по 4 часа в онлайне каждый день, а среди молодых людей в возрасте 12-24 лет этот показатель равен 6 часам. То есть, число активных пользователей интернета будет расти, а время в сети — увеличиваться. Именно поэтому так важно развивать безопасную онлайн-среду и учить людей основам цифровой грамотности. В Авито мы постоянно расширяем перечень технологий для защиты сделок, и одновременно с этим — реализуем собственные и партнерские образовательные проекты, в том числе, в игровых форматах».

Партнером всероссийской акции выступает одна из ключевых компаний цифрового контура России – билайн.

На пресс-конференции Петр Алферов, директор по Антифроду билайна, рассказал о том, какими проектами занимается компания по направлению цифровой грамотности: «Сегодня для билайна тема цифровой безопасности — это комплексное направление, которое охватывает не только защиту клиентов от телефонного мошенничества и спам-звонков, но и вопросы обучения цифровой грамотности, особенно для младшего поколения. Мы активно создаем и распространяем инструкции и правила безопасного поведения в интернете для всех возрастов, используя опыт Группы быстрого реагирования, отдельного направления поддержки билайна для тех, кто столкнулся с мошенничеством. Наши продукты, такие как «Этикетка» и «Виртуальный помощник», помогают нашим клиентам экономить свое время и распознавать возможные угрозы на самом раннем этапе. Участие в «Цифровом диктанте» позволяет нам вносить вклад в повышение осведомленности о цифровой безопасности, чтобы с детства люди знали, как правильно и безопасно пользоваться технологиями».

Цифровой мир подарил людям большое количество возможностей, вместе с которыми появились риски для пользователей – киберпреступники, мошенники, утечки данных. Из-за незнания, как правильно пользоваться цифровыми сервисами, пользователи становятся жертвами мошенников и попадаются в изощренные Сетевые ловушки. Ключ к победе над киберпреступниками – общие усилия бизнеса, государства и общества по защите пользователей Рунета.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что в этом году организация выступает аналитическим партнером акции.

«В этом году АНО ЦЭ является аналитическим партнером акции — именно такой запрос поступил в наш адрес со стороны учредителей. Помимо тестирования сотрудников компаний-учредителей, планируем проанализировать уровень цифровой грамотности региональных госслужащих. По данным МВД, общая сумма ущерба от киберпреступлений в 2024 году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за 5 лет выросло более чем вдвое. И здесь речь идет про все преступления с использованием ИКТ, включая мобильную связь, пластиковые карты, фиктивные электронные платежи. Уверен, прохождение «Цифрового диктанта» — станет хорошей тренировкой для каждого пользователя, вне зависимости от того, связана ли его профессиональная деятельность с цифрой», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Координационный центр доменов .RU/.РФ, партнер всероссийской акции, активно вносит вклад в повышение цифровой грамотности пользователей Рунета.

О том, почему с точки зрения безопасности пользователям важно изучать отечественные цифровые сервисы и платформы рассказал директор Координационного центра Андрей Воробьев: «В условиях стремительной цифровизации повышение цифровой грамотности и развитие навыков цифровой гигиены – основа безопасного взаимодействия в Сети. Сегодня пользователи интернета сталкиваются со множеством угроз, от кибератак до утечек данных, что делает умение правильно использовать цифровые инструменты критически важным. При этом развитие навыков цифровой гигиены — это не просто вопрос защиты данных, но и залог уверенности в собственных действиях в цифровом мире. А освоение отечественных цифровых сервисов и платформ обеспечивает большую безопасность и прозрачность для российских пользователей, к тому же, они могут быть более привычными и удобными. У Координационного центра есть проекты, направленные на повышение уровня цифровой грамотности, для аудитории разных возрастов, а совсем скоро, в начале октября, ко Дню учителя мы запустим наш новый большой проект — Академию КЦ».

Цифровой Диктант 2023 в цифрах: 4 возрастных категории, ≈40 вопросов в каждой из них, 5 субиндексов, 89 регионов, 150+ офлайн-мероприятий по всей стране, 140 млн.+ потенциальных участников, более 50 партнеров, 20+ эфиров ток-шоу «Digital-утро».

Организатор акции: РАЭК. Соорганизаторы: РОЦИТ, «Народный фронт».

В 2024 году всероссийское тестирование пройдет при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий Москвы. Генеральный партнер акции – «Авито».

Партнерами и спонсорами проекта в 2024 году выступают VK, Яндекс Go, билайн, Координационный центр доменов .RU/ .РФ, М.Видео.

Аналитический партнер — АНО «Цифровая экономика».

Организационными партнерами являются Кибердом, Альянс по защите детей в цифровой среде, Цифровая Россия, Роскачество, Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ). Акция проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика». Технологический партнер проекта – Yandex Cloud. E-mail-партнер – Unisender. Цифровой партнер – Mish, Чат-бот – AO «Нейросети».

Стратегическим информационным партнером является Rambler&Co. Генеральными информационными партнерами являются Rutube, РБК, «Российская Газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», Всероссийское сообщество детей и молодежи «Движение Первых». Информационно акцию поддерживают: ТОП Блог, Триколор, АНО «Диалог», Вести Подмосковья, Small Business, «Хелпинвер», «Мел» и другие.

Следить за новостями «Цифрового Диктанта» вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.