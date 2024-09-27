Перспективы использования природной энергии обсудили на РЭН-2024

Аспекты использования гибридных энергоисточников на основе возобновляемых ресурсов для надежного обеспечения потребителей обсудили участники сессии «Зеленая энергия – от дорогой и навязанной к эффективному техническому симбиозу», которая состоялась в Гостином дворе в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Круглый стол собрал разноплановые и интересные мнения. Мы поняли, что у нас есть симбиоз: мы можем наладить синергию разных подходов, разных решений. Главное – увидеть ситуацию в целом: что нужно городам, что нужно для дальнейшего развития проектов, в основе которых лежит природная энергия», – рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения Национального исследовательского университета «МЭИ» Евгений Гашо.

Кроме того, участники дискуссии обсудили меры и механизмы поддержки использования гибридных систем, а также оптимальные зоны их применения.

«Очень многим мэрам важно реализовывать проекты энергоэффективности на стыке с надежностью, которые позволили бы повысить эффективность городского хозяйства. Это актуально для городов», – сообщил заместитель руководителя Союза российских городов Евгений Колмогоров.

В свою очередь, председатель Ассоциации «Зеленый киловатт» Андрей Темеров представил книгу-сборник проектов гибридных систем «Природная энергия для работы и жизни. 150+ инженерных решений на основе ВИЭ». «Все эти проекты окупаемы. Это то, что уже реализовано и будет реализовываться дальше. Наша задача – развивать эти проекты, способствовать поиску заказчиков. Руководители регионов, муниципальная власть, малый и средний бизнес должны понимать, что подобные проекты являются хорошим решением их задач», – отметил он.

В числе прочих, участниками сессии стали представители федеральных органов исполнительной власти и профильных организаций.

РЭН-2024 проходит 26–28 сентября в Москве на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж», где запланированы основные мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. Главная тема Форума в 2024 году – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире». В рамках РЭН-2024 проходит около 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. На полях Выставки оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса запланировано более 20 сессий для инженерно-технического состава энергетических компаний с участием более 70 спикеров.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.