Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Аспекты обеспечения технологического суверенитета в энергетическом машиностроении обсудили на РЭН-2024

Усиление роли российских компаний на рынке, а также использование инструментов и мер поддержки отрасли обсудили участники сессии «Энергетическое машиностроение: развитие для достижения технологического суверенитета», которая прошла 26 сентября в Москве в Гостином дворе в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Мы предлагаем сфокусировать внимание на цифровизации силовой энергетики и всех связанных с ней процессах. Нам необходимо планировать нашу деятельность на ход вперед, разрабатывать то, что что будет актуально завтра. У России имеются серьезные наработки в области программного обеспечения. Кроме того, важной составляющей успеха является создание энергетического оборудования «под ключ» для заказчиков», – сообщил президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов.

Заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Матвей Айрапетов, в свою очередь, отметил, что в данный момент ведомство ведет активную работу по поддержке производителей газовых турбин и установок, в первую тех, которые внедряют передовые отечественные разработки. Он также рассказал об инициативах министерства в рамках реализации нового национального технологического проекта «Новые атомные и аналитические технологии».

Участниками дискуссии также стали и.о. заместителя генерального директора – технического директора ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» Иван Кляйнрок, генеральный директор АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» Николай Кузнецов, директор Научно-инновационного инженерного центра «Силовой адаптивной фотоники и солнечной аэрокосмической энергетики» МИРЭА Владимир Матюхин, заместитель генерального директора, руководитель дивизиона теплоэнергетики АО «Силовые машины» Руслан Пахомов, генеральный директор Нефтегазового кластера Александр Сакевич, заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу ПАО «Т Плюс» Александр Фролов. В сессии также принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев. Модератор дискуссии – первый заместитель председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Анатолий Замрий.

Результаты выступлений спикеров вселяют оптимизм, что целевые показатели по локализации оборудования в энергетическом машиностроении, прежде всего в газовых турбинах, будут достигнуты к 2025–2026 году, отметил ответственный секретарь Комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Дмитрий Полохин по итогам проведенной сессии.

Сессия была организована ТПП Российской Федерации и Комитетом ТПП Российской Федерации по энергетической стратегии и развитию ТЭК.

РЭН-2024 проходит 26–28 сентября в Москве на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж», где запланированы основные мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. Главная тема Форума в 2024 году – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире». В рамках РЭН-2024 проходит около 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. На полях Выставки оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса запланировано более 20 сессий для инженерно-технического состава энергетических компаний с участием более 70 спикеров.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.

Картина дня
«В позе лотоса ждет отправку на СВО»: глава ореховской ОПГ собрался на фронт
SHOT: пожизненно осужденный лидер ореховской ОПГ Буторин попросился на СВО
ВС РФ взяли под контроль Мариновку в ДНР. Военная операция на Украине, день 947-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 947-й день
Вертолет с депутатом и бизнесменом рухнул в болото. Родные сутки молчали об их пропаже
Два человека погибли при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
Володин передал «Ниву» на СВО
Во Франции заявили, что Украина может атаковать ядерные объекты
Редкая картина Ван Гога ушла с молотка ниже ожидаемой стоимости
В Госдуме призвали мужчин-депутатов не вмешиваться в женские гендерные роли
Новости и материалы
Воевавший за ВСУ американский пенсионер получал $1 тысячу в месяц
Trussardi возвращается в РФ спустя два года
В конгрессе США испугались эскалации конфликта с Россией при победе Харрис
Безработица в Германии четвертый месяц держится на рекордном с 2021 года уровне
В РФ предложили создать единую энергосистему с дружественными странами
Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на курском направлении
Военный суд назначил предварительное слушание по делу генерала Попова
Российская армия отразила пять контратак ВСУ в Курской области
В Минэнерго РФ рассказали о подготовке к отопительному сезону
Британский премьер провел встречу с Трампом
В Кремле оценили слова Лукашенко о ядерном ударе РФ в случае агрессии против Белоруссии
Орбан раскритиковал своего советника за совет для Украины
Две крупные рыбы принесли индийским рыбакам 1,5 миллиона рупий
Пытавшийся ограбить банк актер «Улиц разбитых фонарей» замешан в деле о мошенничестве
Космонавт рассказал, как чихать в скафандре
В Москве начались осенние дожди
Преподаватель российского вуза выманила полмиллиона рублей у студентов из Африки
Женщина получила сильные ожоги из-за неисправной грелки
Все новости
Три российских самолета получили сигналы об угрозе
«Берега перепутали»: в Госдуме оценили идею депутата изымать мальчиков у матерей при разводе
Вейпы за рулем хотят запретить. Почему это приведет к незаконным штрафам
Разработчик камер ГИБДД Ласкин: вейпы за рулем нельзя отследить без ошибок
В Google рассказали о судьбе своих сервисов в России
В Совфеде ответили на призыв Узбекистана к России «заниматься своими делами»
«Из-под воды шел свет»: как ядерное оружие связано с гибелью сотен человек на пароме «Эстония»
30 лет назад в Балтийском море затонул паром «Эстония» с почти 1000 человек на борту
«Анти-Бритни»: Аврил Лавин — 40
Отец устроил погоню с оружием за парнем дочери, пытаясь помешать их отношениям
«Задыхался шесть минут»: как в США второй раз казнили заключенного азотом
В Алабаме второй раз в истории США провели казнь чистым азотом
Как ухаживать за каланхоэ, чтобы растение пышно цвело
Как разводить каланхоэ в домашних условиях: правила ухода
В деле о сухпайках для ВС РФ появилась сделка со следствием. Вину признала топ-менеджер комбината
Фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину
Американская разведка рекомендует не разрешать Украине удары вглубь России. Байден пока не разрешил
NYT: разведка США предостерегла Вашингтон от разрешения Киеву бить вглубь России
Китай чуть не потерял новейшую атомную подлодку. Она затонула прямо на верфи
WSJ: новейшая китайская атомная подлодка затонула на верфи близ Уханя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами