Медиаконкурс «Энергия пера» собрал заявки из 28 стран

Ассоциация «Глобальная энергия» завершила прием заявок на международный медиаконкурс «Энергия пера». В период с 1 апреля по 1 сентября 2024 г. поступило 217 заявок из России и 27 зарубежных стран, представляющих Азию, Африку, Ближний Восток, Европу и Латинскую Америку. В свою очередь, заявки из 19 российских регионов обеспечили свыше половины номинационных представлений.

Конкурс насчитывает девять основных номинаций:

«Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»;

«Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»;

«Лучшая статья об энергетике от информационного агентства»;

«Лучший телеграм-канал, блог об энергетике»;

«Лучший сюжет об энергетике на федеральном телевидении»;

«Лучший сюжет об энергетике на региональном телевидении»;

«Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»;

«Лучшая статья об энергетике из зарубежных стран»;

«Лучший видеосюжет об энергетике из зарубежных стран».

Эксперты Конкурса отобрали 46 лучших заявок и передали их на рассмотрение жюри. В состав жюри Конкурса вошли представители крупнейших медиахолдингов, телеканалов, информационных агентств и деловых изданий.

«В нынешнем году заявки на Конкурс отличаются не только широкой географией, но и большим тематическим охватом: от динамики мировой нефтедобычи и перспектив энергоперехода до газификации российских регионов и энергоснабжения удаленных территорий. То же самое характерно и для освещаемых в работе технологий – от источников автономной выработки электроэнергии до крупных атомных электростанций, играющих важнейшую роль в энергоснабжении России и зарубежных стран», – отметил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Имена победителей будут объявлены на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве 26-28 сентября 2024 г. В церемонии награждения примут участия заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс. Оператором Молодежного дня выступает фонд «Надежная смена».