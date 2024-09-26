Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Медиаконкурс «Энергия пера» собрал заявки из 28 стран

Ассоциация «Глобальная энергия» завершила прием заявок на международный медиаконкурс «Энергия пера». В период с 1 апреля по 1 сентября 2024 г. поступило 217 заявок из России и 27 зарубежных стран, представляющих Азию, Африку, Ближний Восток, Европу и Латинскую Америку. В свою очередь, заявки из 19 российских регионов обеспечили свыше половины номинационных представлений.

Конкурс насчитывает девять основных номинаций:

«Лучшая статья об энергетике в федеральной прессе»;

«Лучшая статья об энергетике в региональной прессе»;

«Лучшая статья об энергетике от информационного агентства»;

«Лучший телеграм-канал, блог об энергетике»;

«Лучший сюжет об энергетике на федеральном телевидении»;

«Лучший сюжет об энергетике на региональном телевидении»;

«Лучшая пресс-служба в энергетической отрасли»;

«Лучшая статья об энергетике из зарубежных стран»;

«Лучший видеосюжет об энергетике из зарубежных стран».

Эксперты Конкурса отобрали 46 лучших заявок и передали их на рассмотрение жюри. В состав жюри Конкурса вошли представители крупнейших медиахолдингов, телеканалов, информационных агентств и деловых изданий.

«В нынешнем году заявки на Конкурс отличаются не только широкой географией, но и большим тематическим охватом: от динамики мировой нефтедобычи и перспектив энергоперехода до газификации российских регионов и энергоснабжения удаленных территорий. То же самое характерно и для освещаемых в работе технологий – от источников автономной выработки электроэнергии до крупных атомных электростанций, играющих важнейшую роль в энергоснабжении России и зарубежных стран», – отметил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

Имена победителей будут объявлены на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве 26-28 сентября 2024 г. В церемонии награждения примут участия заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс. Оператором Молодежного дня выступает фонд «Надежная смена».

Картина дня
«Предупреждает Запад»: как зарубежные СМИ оценили слова Путина о ядерном ответе
Мировые СМИ увидели в изменении российской ядерной доктрины сигнал Западу
ВС РФ взяли под контроль Украинск в ДНР. Военная операция на Украине, день 946-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 946-й день
США передадут Украине планирующие авиабомбы JSOW
У Чулпан Хаматовой возникли проблемы с латвийским ВНЖ
Популярный блогер пообещал изнасиловать россиянина и почти устроил с ним ДТП
В Госдуме отреагировали на реакцию США на «план победы» Зеленского
Легендарный футболист «Ювентуса» подписал контракт с ЦСКА
Новости и материалы
СК оценил ущерб от действий ВСУ в российских регионах
Минобороны раскрыло потери ВСУ при атаке в Курской области
Врач развеяла миф о правильном способе потребления воды
Средняя ставка по вкладам в России приблизилась к 18%
В «Гранд Петергоф СПА» на отдыхающих рухнул потолок
Директор Добрынина ответил на сообщения о его госпитализации
Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области
В Грузии заявили, что США могли не пустить премьера страны на ГА ООН
ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
На телах Таримских мумий нашли следы древнейшего кефирного сыра
Украинский блогер заявил о потере Киевом четырех F-16 из-за одного удара
«АвтоВАЗ» начал красить обновленные Lada Niva Legend в новый цвет
Ирина Пегова показала фигуру в обтягивающем спортивном костюме
Зеленский отреагировал на выделение нового пакета военной помощи от США
В Курской области нашли тело бойца ВСУ в холодильнике
В Геленджике мотоциклист выжил, сорвавшись с 50-метровой высоты на камни
Зампред ЦБ подтвердила прогноз о рекордных доходах банков
Рис стоимостью 10 тысяч рублей за 1 кг признан самым дорогим в мире
Все новости
Shaman сообщил о разводе
Львова-Белова сообщила о возврате девяти детей на Украину
Милонов призвал помочь каждой «альтушке» найти на Госуслугах своего «скуфа»
ФНС закроет «Родину» Земфиры
На СВО погибла вышедшая из колонии женщина-стрелок штурмового взвода
Муж объявил награду за сведения об убийцах жены-предпринимательницы. Он один из подозреваемых
За данные об убийцах предпринимательницы из Балаково пообещали 1 млн рублей
Олегу Басилашвили – 90: лучшие роли и редкие кадры со съемок
Пластырь с иглами и полимер для пениса. Семь альтернативных методов контрацепции
Врач Саакян назвала гормональные методы контрацепции наиболее эффективными
«Кричат, бьют стекла — жесть, абсурд, сюр»: россиянин — о 24 часах в плену наркокартеля
Русский путешественник Комаров рассказал, как провел сутки в плену мексиканского наркокартеля
Самый большой смартфон Apple. Обзор и тест iPhone 16 Pro Max
«Газета.Ru» протестировала iPhone 16 Pro Max за 200 тыс. рублей
Поездка Зеленского на оружейный завод обернулась скандалом в США. Его обвиняют в помощи демократам
Республиканцы обвинили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела США
Баллы из Hamster Kombat начали продаваться на криптобиржах. На них можно разбогатеть?
Криптоэксперт Кричевский: Hamster Kombat сделает миллионерами лишь ее создателей
«Это страна для узбеков». В Ташкенте учитель избила ребенка за просьбу говорить на русском
МИД России запросил у Узбекистана оценку избиению в школе русскоязычного ребенка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами