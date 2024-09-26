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Министр спорта Михаил Дегтярев выступит на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»

Министр спорта Михаил Дегтярев примет участие в форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», который пройдет 1-2 октября в Москве. Он выступит на пленарной сессии «Экономика спорта: роль целевых отчислений в решении задач государства».

Организаторами форума выступает Министерство спорта России и Единый регулятор азартных игр, оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Единый регулятор азартных игр действует в России с 2020 года. Среди его полномочий перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. По итогам 2023 года эти целевые отчисления на развитие спорта в России составили 19,1 млрд рублей, а за первое полугодие 2024 года – 16,5 млрд рублей.

«Отчисления от букмекерской деятельности стали для спорта значимым источником внебюджетного финансирования. В связи с этим Президент России Владимир Владимирович Путин поручил создать специальный Спортивный фонд, который будет аккумулировать эти и другие внебюджетные отчисления на спорт и распределять их с учетом приоритетов государственной стратегии развития физической культуры и спорта. Соответствующий законопроект Минспорт России уже разработал и в ближайшее время он будет направлен на рассмотрение Госдумы», – сообщил министр.

Расширение взаимодействия спорта и букмекеров станет одним из модулей программы форума. В том числе представители ведущих букмекерских компаний и медиа проведут воркшопы для спортивных федераций, в рамках которых на успешных примерах расскажут, как повысить зрелищность соревнований и привлекать аудиторию за счет интересного контента.

Кроме того, новые инициативы, направленные на совершенствование госрегулирования, противодействие лудомании, борьбу с нелегальными организаторами азартных игр, также станут темами деловой программы форума.

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