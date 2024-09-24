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Пресс-релиз

Руководители СберСеллера вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

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Пресс-служба СберСеллера

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили юбилейный 25-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который входят самые эффективные управленцы России. Список составляется по экспертному мнению уже признанных профессионалов — лучшие оценивают лучших.

Ключевые руководители сейлз-хауса СберСеллер отмечены за усиление позиций на рынке. В прошлом году благодаря существенному расширению новых партнеров, охват всех продуктов СберСеллера вырос в два раза.

Отказ от контракта с Digital Alliance и начало самостоятельной реализации рекламных возможностей площадок Rambler&Co, а также усиление продуктового предложения в рамках нестандартных имиджевых коммуникаций и комплексных проектов открыли возможности для существенного развития финансовых показателей.

Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллера, вошла в топ-5 рейтинга «Высшие руководители». Она сфокусировала бизнес на обеспечении брендформанс- и брендингового типов коммуникации. Сейлз-хаус успешно развивал ключевые форматы: баннеры и видео. В 2023 году, по сравнению с 2022, оборот продаж в рублях по этим направлениям превысил рыночные показатели.

Екатерина Кинд, коммерческий директор СберСеллера, вошла в топ-3 номинации «Директора по развитию». В 2023 году основной фокус ее департамента — увеличение оборота по существующим клиентам и привлечению новых. Благодаря ей СберСеллер добавил в свой клиентский портфель около 200 компаний.

Дмитрий Фетисов, директор департамента разработки и поддержки рекламных технологий СберСеллера, — лидер номинации «Директора по информационным технологиям». В 2023 он курировал запуск баннерной сети СберСеллера и модернизацию продуктовой линейки.

Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами СберСеллера, заняла 2 место в номинации «Директора по развитию». Она реализовала уникальные соглашения. К сети СберСеллера подключился новый партнер, который автоматизирует подбор релевантных мест размещения рекламы в соответствии с бюджетом и целевой аудиторией. Также компания начала продажи рекламы в Telegram, что привело к увеличению емкости инвентаря в полтора раза.

Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера (ранее — директор по развитию агентства OMD Media Direction), вошла в топ-5 номинации «Директора по маркетингу». Она пришла в сейлз-хаус в начале 2024 года и участвует в разработке стратегии продвижения компании.

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