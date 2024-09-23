В Дагестане подвели итоги мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых

В ходе пленарного заседания мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых в Дагестане проектные группы представили практические решения, направленные на решение задач региона в ключевых отраслях.

Проектная группа по тематике адаптации растениеводства к условиям глобального изменения климата разработала программу по повышению продуктивности и технологичности выращивания винограда и абрикоса в Дагестане. Для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к негативному воздействию окружающей среды, патогенам и вредителям эксперты предложили увеличить сортовое разнообразие – создавать и испытывать новые производственные сорта и подвои. Такая мера позволит расширить ареал возделывания этих культур в Дагестане. Также рекомендовано создание линейки новых биопрепаратов, повышающих устойчивость винограда и абрикоса к стрессам, патогенам и вредителям, а также новые технологические решения для обработки почв и растений.

Для переработки винограда рекомендован подбор оптимальных штаммов и отработка технологических условий культивирования, хранения и применения винных дрожжей к определенным сортам винограда, а также внедрение технологий производства функциональных продуктов с высокой добавленной стоимостью из винограда (безалкогольные напитки, масла, косметические средства и другие). Кроме того, предложено создать цифровую геоинформационную систему почвенно-климатических условий Республики Дагестан для комплексной оценки почвенных и водных ресурсов, которая в дальнейшем обеспечит эффективный анализ территорий с точки зрения их пригодности для выращивания винограда, абрикоса и других плодовых культур, позволит оптимизировать использование водных ресурсов и прогнозировать урожаи.

Эксперты группы по борьбе с деградацией земель представили комплексный план по восстановлению пастбищ, включающий создание специализированного межведомственного органа, который будет заниматься проблемами деградации пастбищных земель и реализацией научно обоснованных организационных мер по трансформации ландшафтов. В частности, предлагается провести комплексное исследование для определения кормоемкости пастбищ и нормативов численности крупного и малого рогатого скота, провести аудит нормативной базы и регуляторных мер в сфере сельского хозяйства и землепользования, определить территории для снятия пастбищной нагрузки и проведения фитомелиоративных мероприятий, а также объем и механизмы проведения фитомелиорации.

Третья проектная группа завершила работу над проектом извлечения лития из геотермальных вод и попутно добываемых вод нефтегазоконденсатных месторождений Республики Дагестан. Эксперты группы предложили разработать дорожную карту для обеспечения системного подхода к использованию гидроминеральных ресурсов республики, так как экономически рентабельное производство лития неразрывно связано с комплексным использованием гидроминерального сырья, в частности, с развитием геотермальной энергетики, извлечением галогенидов, бальнеологией и другими направлениями. В части извлечения ценных компонентов из промышленных вод эксперты отметили недостаток нормативной документации и рекомендовали сформировать запрос профильным министерствам по разработке актуальных технических требований к составу и качеству товарной продукции.

Были определены наиболее перспективные месторождения для организации производства, а также пул технологий и организаций, способных реализовать технологические решения для достижения поставленной цели. Запуск промышленного производства лития чистотой более 95% запланирован на 2030 год после опытно-промышленных испытаний и подготовки необходимой инфраструктуры. Проект также включает в себя возможность добычи других редких компонентов (йода, брома) и использование геотермальной энергии для развития энергетики региона. Проект позволит создать новые рабочие места, развивать альтернативную энергетику, снизить экологическую нагрузку на регион и обеспечить производство стратегически важного сырья.

Проектная группа по изучению изменений уровня Каспийского моря предложила реализовать проект по разработке цифровой платформы «Региональный климат и уровень Каспийского моря», который позволит получить три научно обоснованных сценария изменения уровня Каспийского моря до 2050 года и выработать рекомендации по адаптации секторов экономики региона к прогнозируемым изменениям природной среды. Ученые подчеркнули, что точное прогнозирование изменений уровня моря является сложной задачей из-за комплексного взаимодействия различных факторов: впадающих рек, испарения, климатических изменений, антропогенной нагрузки и водопотребления. Группа предложила также провести картографирование прибрежной части Каспийского моря для развития туристско-рекреационного кластера для разработки стратегии устойчивого развития Каспийского туристического кластера, который активно возводится в настоящее время. Реализация проекта позволит планировать строительство кластера на основе обоснованного прогноза, а также заблаговременно адаптировать планы к ожидаемым негативным эффектам от снижения уровня Каспия.

«Представленные в ходе мероприятия-спутника проекты имеют важнейшее прикладное значение. Решения, предложенные экспертами, базируются на аналитике, представленной Дагестаном, опыте других регионов нашей страны и на ценнейших научных знаниях участников мероприятия. Можно с уверенностью сказать, что с помощью ведущих ученых нашей страны удалось определить вектор развития в четырех ключевых отраслях экономики республики и что внедрение этих проектов позволит с успехом развивать соответствующие отрасли экономики Дагестана», – сказал министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.