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Пресс-релиз

В. Матвиенко: Россия может стать гаванью для тех, кто разделяет традиционные ценности

Спикер СФ приняла участие в дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках четвертого Евразийского женского форума.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в паритетной дискуссии «Взгляд на меняющийся мир» в рамках четвертого Евразийского женского форума. Модератором мероприятия выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Спикер СФ акцентировала внимание, что мировое большинство разделяет цели России и общечеловеческие традиционные ценности. «Нельзя сосредотачиваться только на теме агрессивного продавливания странами Запада гендерной повестки, но стоит говорить о широкой угрозе нападок на традиционные элементы культурно-социального суверенитета в мире».

По мнению Валентины Матвиенко, гендерная повестка — это только одна из «голов гидры». «Важно работать системно по всем направлениям, включая все традиционные элементы культурно-социального суверенитета в мире. Россия традиционные и духовно-нравственные ценности закрепила в Конституции. Это хороший пример для других государств».

Председатель Совета Федерации считает, что семья и традиционные ценности являются защитой, цивилизационным предохранителем против либеральной машины Запада, которая стремится выстроить систему контроля над глобальным миром в своих интересах.

«Причем хотят управлять не человечеством, а обезличенной биомассой. Именно для этого уничтожается все то, на чем зиждется тысячелетняя история цивилизаций», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Она отметила необходимость законодательно противостоять технологиям, которые работают на разрушение традиционной семьи. Вместе с тем глава СФ подчеркнула, что государство всегда оставляет женщинам и мужчинам право на выбор — создавать или нет семью и иметь детей.

«России может стать гаванью для тех, кто разделяет традиционные ценности. Но это не означает массовое переселение народов в нашу страну. Необходимо активнее продвигать нарративы традиционных ценностей», — подчеркнула спикер СФ.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова сообщила, что белорусы знают историю страны и чтят традиции. «Белоруссия не защищается от либеральной повестки, но живет своим умом. У нашего государства глубокие исторические корни. Вместе с тем в Конституции страны закреплено, что семья – это брак между мужчиной и женщиной».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия не берет на себя роль лидера. «Мы говорим о своих опыте, истории и достижениях, которыми готовы делиться со всем миром».

В дискуссии также приняли участие сенаторы РФ, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко, директор Института БРИКС Бинод Сингх, представители зарубежных делегаций.

Четвертый Евразийский женский форум проходит 18–20 сентября в Санкт-Петербурге. Организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — Фонд Росконгресс.

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