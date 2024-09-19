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Пресс-релиз

В Москве пройдет Public Talk «Профессия коммуникатор: практичное сегодня, футуристичное завтра»

Ассоциация менеджеров на площадке МИА «Россия сегодня» 26 сентября проведет заседание комитета по СМИ и информационной политике в формате Public Talk на тему «Профессия «коммуникатор»: практичное сегодня, футуристичное завтра». Регистрация по ссылке.

Время проведения: 15:00 – 17:00
Регистрация участников: 14:30
Место проведения: Москва, Зубовский бульвар, 4 (МИА «Россия Сегодня», зал. Президентский)

Ключевые темы:

  • Какие направления деятельности включает в себя современное понятие «коммуникатор»?
  • Как изменилась профессия за последние 20 лет?
  • Какие ключевые вызовы стоят сейчас перед коммуникаторами?
  • Плюсы и минусы профессии?
  • Какие кейсы демонстрируют исключительную важность коммуникаций в современном мире?
  • Как профессия будет эволюционировать?

Модератор:

Ирэн Шкаровская, директор по корпоративным коммуникациям, QIWI (АО «КИВИ»).

Участники мероприятия:

Валерий Левченко, руководитель Центра развития коммуникаций в сфере ИТ «Приоритет»
• Мария Высоцкая, управляющий директор Red Digital
Марина Слуцкая, директор подразделения по устойчивому развитию и международному сотрудничеству АО «ДОМ.РФ
• Кермен Манджиева, эксперт по стратегическим коммуникациям

Информационные партнеры: Rambler&Co, Вечерняя Москва, Гарант

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