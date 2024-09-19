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Пресс-релиз

В Дагестане состоялось открытие мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых

В Махачкале стартовало мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых – ключевого события Десятилетия науки и технологий. Более 100 экспертов из разных регионов России вместе с дагестанскими исследователями предложат практические решения для развития ключевых секторов экономики региона.

В открытии принял участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов. Он обратился с приветствием к гостям и участникам мероприятия.

«Сегодня Дагестан впервые принимает у себя мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых. Мы надеемся, что оно станет стартовой площадкой для решения приоритетных задач региона и его развития. Заявленные проблемы опустынивания земель, адаптации к глобальному изменению климата актуальны не только для Дагестана. Уверены, что решения, предложенные экспертами в ходе работы, лягут в основу подходов к управлению сельскохозяйственными ресурсами и в других регионах нашей страны», – сказал Муслим Телякавов.

Говоря об ожиданиях от проведения спутника Конгресса, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов отметил: «От мероприятия-спутника мы ждем интересных, прорывных решений, которые можно будет уже в ближайшей перспективе применять на практике. Мы горды, что именно Дагестан становится научным хабом, в котором на одной площадке собрались ведущие эксперты со всей страны, и что именно здесь будут выработаны практические решения, актуальные для разных научных отраслей и регионов России».

В работе экспертных групп приняли участие представители отраслевых ведомств Дагестана по направлениям работы. С задачами спутника экспертов познакомили первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов, первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Хаджимурад Исрапилов, первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдула Магомедов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Саният Билалова, начальник управления растениеводства, земельных и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Джамболат Шаибов.

На мероприятие-спутник прибыло представительное экспертное сообщество из различных регионов России, включая Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую области, Кабардино-Балкарскую Республику, Краснодарский край, Москву, Московскую область, Оренбургскую область, Пермский край, Республику Калмыкия, Самарскую область, Санкт-Петербург, Саратовскую область, Севастополь, Ставропольский край, Тюменскую область и Чеченскую Республику. В течение трех дней эксперты будут сотрудничать с исследователями Республики Дагестан по заявленным научным темам.

Участие в мероприятии принимают представители 57 различных организаций: ведущих вузов и научно-исследовательских институтов, крупных компаний, региональных органов власти и бизнеса, таких как Санкт-Петербургский государственный университет, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова, Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Российский государственный гидрометеорологический университет, а также ведущих вузов и научных организаций Дагестана.

Первый день работы экспертов посвящен проработке предложенных отраслевых задач в проектных группах. В рамках мероприятия состоятся также выезды на отраслевые объекты для ознакомления с инфраструктурой и имеющимися ресурсами для решения задач в регионе. В частности, эксперты осмотрят очаги проявления опустынивания, локации фитомелиорации, артезианские скважины, лесной питомник в Ногайском районе, Сулакский каньон, формы морского рельефа в Кумторкалинском районе, Димитровское нефтегазоконденсатное месторождение, Берикейское месторождение литийсодержащих геотермальных вод, а также посетят Махачкалинский морской торговый порт, Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан, Дагестанскую опытную станцию и другие объекты.

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