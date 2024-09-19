БЕТСИТИ стал партнером четырех клубов и лиги

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Лето и начало осени получилось для БЕТСИТИ жарким и насыщенным событиями. Букмекер, подобно спортивным клубам, провел мощную трансферную кампанию. В новый сезон БЕТСИТИ вошел сразу с пятью активами.

Возвращение в РПЛ

Главное событие – букмекер после двухлетней паузы вернулся в большой футбол. Ранее БЕТСИТИ успешно сотрудничал с ЦСКА, «Ростовом» и Кубком России. А теперь букмекер снова в РПЛ, став титульным партнером махачкалинского «Динамо».

close Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Возрожденный дагестанский клуб всего за три сезона прошел путь от Второй лиги до высшего дивизиона российского футбола и сейчас обживается в элите. Партнерство с БЕТСИТИ придало махачкалинцам чувство стабильности и уверенности. «Динамо» после подписания контракта с букмекером не проигрывает – нанесли поражение «Спартаку» в Кубке России, отобрали очки у красно-белых в РПЛ и одержали гостевую победу над «Крыльями Советов». Результаты позволили махачкалинцам закрепиться на высоком для новичка девятом месте в турнирной таблице.

БЕТСИТИ как титульный партнер совместно с клубом планирует реализовать различные проекты, разнообразить матчдэи и создать в Дагестане атмосферу футбольного праздника.

close Пресс-служба ФК «Сочи»

Кроме «Динамо» букмекер поддержал еще два футбольных клуба – «Урал» и «Сочи». Оба – заметные явления в российском футболе. «Урал» провел 11 сезонов в РПЛ, дважды доходил до полуфинала Кубка России, а «Сочи» становился вице-чемпионом страны.

close Пресс-служба ФК «Урал»

БЕТСИТИ пришел на выручку клубам в непростой период, когда они покинули РПЛ. Клубы располагают преданными болельщиками, стадионами чемпионата мира-2018 и развитой инфраструктурой. На данный момент «Урал» находится в зоне прямого выхода в РПЛ, «Сочи» – в шаге от зоны стыков. Клубы рассчитывают как можно быстрее вернуться в элиту российского футбола, и БЕТСИТИ поддерживает их в этом устремлении.

Перезагрузка футзала

БЕТСИТИ в новом сезоне продолжил стратегию поддержки самобытных видов спорта, выводя их на новый уровень узнаваемости. В прошлом сезоне нейминг букмекера получили Суперкубок и Кубок России по футзалу. Теперь сотрудничество расширено.

Нейминг букмекера получил флагманский турнир по футзалу, который стал называться БЕТСИТИ Суперлига. Еще один турнир получил название БЕТСИТИ Кубок Лиги по футзалу, который пройдет с сентября по декабрь 2024 года.

close Пресс-служба БЕТСИТИ Суперлиги

Букмекер намерен сделать оба турнира привлекательным маркетинговым и медийным продуктом. БЕТСИТИ освежил логотип Суперлиги и разработал айдентику для БЕТСИТИ Кубка Лиги. Впереди несколько совместных проектов, в том числе в медиа.

Большой футзальный сезон успешно стартовал и уже привлек внимание аудитории. Прямые трансляции матчей БЕТСИТИ Суперлиги проходят на федеральном «Матч ТВ», тематических каналах холдинга «Матч», «Триколоре» и digital-площадках. Турнир объединяет всю страну, связывая даже самые отдаленные регионы с центральной Россией – от Норильска, Сыктывкара и Иркутска до Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

После трех туров БЕТСИТИ Суперлига взяла паузу на чемпионат мира, который проходит в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Однако российские клубы не останутся без игровой практики. Уже на этой неделе стартует БЕТСИТИ Кубок Лиги, в котором примут участие 12 лучших команд страны.

Поддержка родного гандбола

Гандбол – исторически близкий для БЕТСИТИ вид спорта. Первым международным проектом компании стал македонский гандбольный клуб «Вардар». Вместе с БЕТСИТИ мужская команда стала шестикратным чемпионом страны и дважды выиграла главный клубный турнир Европы – Лигу чемпионов. Женская команда четыре раза брала чемпионство, дважды выигрывала серебряные медали Лиги чемпионов и четырежды доходила до «Финала четырёх» этого турнира.

В прошлом сезоне БЕТСИТИ поддержал международный турнир SEHA – Gazprom League. А теперь компания стала официальным партнером женского гандбольного клуба «Ростов-Дон».

close Пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Партнерство с гандбольным клубом для БЕТСИТИ – особенно важное событие. Оба бренда объединяет родной город. Именно в Ростове-на-Дону был основан БЕТСИТИ 21 год назад.

«Ростов-Дон» – самый титулованный женский гандбольный клуб в России. Желто-черные девять раз становились чемпионами страны, 13 раз выигрывали Кубок страны, семь – Суперкубок России, а также брали Кубок ЕГФ, Кубок европейских стран и доходили до финала Лиги чемпионов.

«Ростов-Дон» успешно стартовал в сезоне. После трех туров ростовчанки возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. Вместе с БЕТСИТИ донской клуб рассчитывает вновь завоевать золотые медали и спустя два года вернуть чемпионство на родную землю.

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