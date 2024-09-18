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Пресс-релиз

«Женская двадцатка» определит приоритеты в работе

19 сентября в читальном зале Таврического дворца состоится одно из главных событий четвертого Евразийского женского форума – открытое заседание «Женской двадцатки». Мероприятие пройдет под девизом «Выход на глобальный уровень: женские организации и многосторонние институты».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Поиск ответов на современные вызовы, которые волнуют человечество, на глобальные вопросы в экономике, экологии, науке – не может обойтись без женского взгляда. Активное участие в мировых процессах W20, зарекомендовавшей себя как эффективный инструмент консолидации усилий женщин-лидеров, позволяет продвигать созидательные инициативы и вырабатывать конкретные, практические решения на международном и на национальном уровнях. Уверена, сессия «Женской двадцатки» станет одним из центральных, ключевых событий Четвёртого Евразийского женского форума».

Участники заседания обсудят приоритеты «Женской двадцатки» в 2024–2025 годах и то, как они соотносятся с задачами крупных международных объединений, таких как ООН, Конфедерация женских организаций АСЕАН и Евразийский женский форум. Состоится обмен мнениями по вопросам активного продвижения инициатив женщин, участвующих в интеграционных объединениях и консолидации их усилий с целью повышения роли международного взаимодействия женщин на глобальном уровне.

Руководитель Экспертного совета БРИКС, проректор НИУ ВШЭ, шерпа России в «Женской двадцатке» (W20) Виктория Панова: «Актуальность повестки Евразийского женского форума не вызывает сомнений, особенно в условиях современных вызовов. Мы видим, как женское лидерство изменяет правила игры в обществе, и стремление активно участвовать в глобальных процессах – это не просто необходимость, это наш долг. Важно создавать платформы для диалога и совместных действий.

Взаимодействие и сотрудничество в рамках открытого заседания «Женской двадцатки» позволит нам объединить усилия, предложить более справедливые и устойчивые решения в экономической, общественной, политической областях, которые помогут женщинам по всему миру не только заявлять о своих правах, но и активно формировать будущее».

В заседании примут участие члены делегации «Женской двадцатки»: президент Фонда Gran Chaco Фабиан Менна (Аргентинская республика), Нарния Болер-Мюллер (ЮАР), Сатоко Коно (Япония), заместитель начальника Экспертного управления Администрации президента РФ в «Группе двадцати», Светлана Лукаш, координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Климатические инициативы и углеродное регулирование» Елена Мякотникова, сопредседатель «Женской двадцатки» в Бразилии Джанайна Ноласко Гама, Сандия Вирсин Пуреча (Индия), Чу Си Андерсон (Австралия), Джина Диез Барросо (Мексика), президент-основатель «Женской двадцатки», член Президентского совета ассоциации женщин-предпринимателей Турции «Кагидер» Гюльден Тюрктан, а также вице-президент Индонезийского конгресса женщин Ули Силалахи Хадриани.

«Женский вклад в работу по сохранению и улучшению окружающей среды отражает общее понимание необходимости движения к более экологичному образу жизни.

Возглавляя процесс изменения поведения потребителей, женщины становятся движущей силой устойчивого развития различных секторов экономики. Увеличение числа наших единомышленников становится одним из приоритетов в ESG-стратегии развития любой компании», – сообщила член делегации «Женской двадцатки» от Российской Федерации, координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Климатические инициативы и углеродное регулирование» Елена Мякотникова.

За время своей работы W20 стала эффективным инструментом взаимодействия женской общественности с мировыми лидерами. Инициативы, предлагаемые женщинами, благодаря W20 выступают импульсом для преобразований в разных странах.

«В России нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов. Открытые встречи «Женской двадцатки» стали традиционными на полях Евразийского женского форума. Уверен, что предстоящие мероприятия придадут импульс работе по совершенствованию поддержки женского предпринимательства, развития женского лидерства в различных областях экономической, общественной и политической жизни», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков.

Евразийский женский форум пройдет в четвертый раз. Организаторы Форума — Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ. Оператор Форума - Фонд Росконгресс.

«Русал» - партнер заседания «Женской двадцатки».

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