На Винодельческом форуме отметят лучших Премией имени Голицына

Новая профессиональная награда станет важным стимулом развития отрасли.

Ежегодная премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью учреждена в рамках Российского винодельческого форума Ассоциацией «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» совместно с Фондом «Росконгресс», при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для развития потенциала российского виноделия и виноградарства и стимулирования роста винодельческой промышленности.

Как отметил Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков, создание премии выведет работу Форума на качественно новый уровень: «За самый короткий срок Российский винодельческий форум стал программным событием для стремительно растущей винодельческой отрасли. Возрождение в его рамках традиции отмечать лучших станет важным подспорьем и основой для дальнейших успехов».

Все современные достижения российского виноделия базируются на прочной исторической базе, заложенной еще в XIX веке основателями отечественной винной индустрии, одним из которых стал князь Лев Сергеевич Голицын. Уже тогда для развития отрасли использовались самые прогрессивные мотивационные инструменты, такие как учрежденная в 1899 году Голицыным «Премия по виноградарству и виноделию имени императора Александра III». Основанная в 2024 году премия «За вклад в российское виноделие» продолжает славные традиции: ее концепция основана на предшествующем опыте по многим параметрам, в том числе в формулировках номинаций, в критериях отбора победителей, в организации церемонии награждения.

Премия присуждается Экспертным Советом, предварительный отбор проектов осуществляется Заявочной комиссией Премии, состав которой определяется Экспертным Советом. Председателем Экспертного совета выступает Председатель правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) Дмитрий Киселев, считающий возрождение Премии важнейшим стимулирующим инструментом.

«Дальнейшие успехи нашего виноделия невозможны без повышения стандартов качества. Отмечая премией со столь весомой исторической традицией достижения на всех ключевых производственных направлениях, мы создаем мощный стимул для развития и роста, как самих виноделов и виноградарей, так и научно-производственной базы отрасли в целом».

В Экспертный совет Премии вошли представители всех заинтересованных ведомств и институтов, определяющие ключевые моменты в развитии российского виноделия: президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук; председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев; Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут; Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Марина Афонина; генеральный директор ООО «Дом Захарьиных» Валерий Захарьин; руководитель ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Алексей Лысенко; Генеральный директор ООО «Дербентская винодельческая компания» Эмиль Омаров; генеральный директор АО «ПАО «Массандра» Алексей Пугачев; исполнительный секретарь Правления АВВР Александр Столяров; спецпредставитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

В «Правилах о премиях по виноградарству и виноделию имени императора Александра III» Л.С. Голицын выделял такие номинации, как «за сочинение по виноградарству и виноделию», «за виноградники», «за столовый виноград», «за столовое виноградное вино», «за ликерное вино», «ученику Никитского училища садоводства и виноделия».

В современной премии присутствуют следующие номинации:

I премия – за лучшее сочинение по виноградарству и виноделию. На соискание принимаются оригинальные монографии, диссертации, научные статьи по виноградарству и виноделию, созданные на русском языке в течение последних трех лет.

II премия – за лучшие виноградники. Площадь премируемого виноградника на соискание Премии должна быть не менее 10 га.

III премия – за лучший столовый виноград. Присуждается виноградарям из всех регионов России. Экспертиза производится в августе-сентябре конкурсного года.

IV премия – за лучшее красное вино.

V премия – за лучшее белое вино.

VI премия – за лучшее российское шампанское.

VII премия – за лучшее крепленое вино.

VIII премия – лучшему выпускнику по специальностям виноградарство и виноделие. Премия присуждается выпускнику российского высшего учебного заведения конкурсного года, получившему наивысший балл по предметам в период обучения по специальностям в области виноградарства и виноделия. Премия даёт возможность стажировки в российских винодельческих хозяйствах.

Награждение лауреатов будет проходить ежегодно в рамках проведения Российского винодельческого форума.

Определение лауреатов Премии по винам осуществляется при проведении Кубка АВВР в соответствии с утвержденным Регламентом. Лауреатом Премии могут стать лишь вина, маркированные знаком «Вино России». Размер денежного вознаграждения для всех номинаций составляет в 1 000 000 рублей.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».