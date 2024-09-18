Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На Винодельческом форуме отметят лучших Премией имени Голицына

Новая профессиональная награда станет важным стимулом развития отрасли.

Ежегодная премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед винодельческой отраслью учреждена в рамках Российского винодельческого форума Ассоциацией «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» совместно с Фондом «Росконгресс», при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для развития потенциала российского виноделия и виноградарства и стимулирования роста винодельческой промышленности.

Как отметил Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков, создание премии выведет работу Форума на качественно новый уровень: «За самый короткий срок Российский винодельческий форум стал программным событием для стремительно растущей винодельческой отрасли. Возрождение в его рамках традиции отмечать лучших станет важным подспорьем и основой для дальнейших успехов».

Все современные достижения российского виноделия базируются на прочной исторической базе, заложенной еще в XIX веке основателями отечественной винной индустрии, одним из которых стал князь Лев Сергеевич Голицын. Уже тогда для развития отрасли использовались самые прогрессивные мотивационные инструменты, такие как учрежденная в 1899 году Голицыным «Премия по виноградарству и виноделию имени императора Александра III». Основанная в 2024 году премия «За вклад в российское виноделие» продолжает славные традиции: ее концепция основана на предшествующем опыте по многим параметрам, в том числе в формулировках номинаций, в критериях отбора победителей, в организации церемонии награждения.

Премия присуждается Экспертным Советом, предварительный отбор проектов осуществляется Заявочной комиссией Премии, состав которой определяется Экспертным Советом. Председателем Экспертного совета выступает Председатель правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) Дмитрий Киселев, считающий возрождение Премии важнейшим стимулирующим инструментом.

«Дальнейшие успехи нашего виноделия невозможны без повышения стандартов качества. Отмечая премией со столь весомой исторической традицией достижения на всех ключевых производственных направлениях, мы создаем мощный стимул для развития и роста, как самих виноделов и виноградарей, так и научно-производственной базы отрасли в целом».

В Экспертный совет Премии вошли представители всех заинтересованных ведомств и институтов, определяющие ключевые моменты в развитии российского виноделия: президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук; председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев; Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут; Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Марина Афонина; генеральный директор ООО «Дом Захарьиных» Валерий Захарьин; руководитель ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» Алексей Лысенко; Генеральный директор ООО «Дербентская винодельческая компания» Эмиль Омаров; генеральный директор АО «ПАО «Массандра» Алексей Пугачев; исполнительный секретарь Правления АВВР Александр Столяров; спецпредставитель Президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

В «Правилах о премиях по виноградарству и виноделию имени императора Александра III» Л.С. Голицын выделял такие номинации, как «за сочинение по виноградарству и виноделию», «за виноградники», «за столовый виноград», «за столовое виноградное вино», «за ликерное вино», «ученику Никитского училища садоводства и виноделия».
В современной премии присутствуют следующие номинации:

I премия – за лучшее сочинение по виноградарству и виноделию. На соискание принимаются оригинальные монографии, диссертации, научные статьи по виноградарству и виноделию, созданные на русском языке в течение последних трех лет.

II премия – за лучшие виноградники. Площадь премируемого виноградника на соискание Премии должна быть не менее 10 га.

III премия – за лучший столовый виноград. Присуждается виноградарям из всех регионов России. Экспертиза производится в августе-сентябре конкурсного года.

IV премия – за лучшее красное вино.

V премия – за лучшее белое вино.

VI премия – за лучшее российское шампанское.

VII премия – за лучшее крепленое вино.

VIII премия – лучшему выпускнику по специальностям виноградарство и виноделие. Премия присуждается выпускнику российского высшего учебного заведения конкурсного года, получившему наивысший балл по предметам в период обучения по специальностям в области виноградарства и виноделия. Премия даёт возможность стажировки в российских винодельческих хозяйствах.

Награждение лауреатов будет проходить ежегодно в рамках проведения Российского винодельческого форума.

Определение лауреатов Премии по винам осуществляется при проведении Кубка АВВР в соответствии с утвержденным Регламентом. Лауреатом Премии могут стать лишь вина, маркированные знаком «Вино России». Размер денежного вознаграждения для всех номинаций составляет в 1 000 000 рублей.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».

Картина дня
Стало известно о погибшем после стрельбы у офиса Wildberries
«Пошел вон, бомж»: Бакальчук рассказал о начале стрельбы у офиса Wildberries
Названа цель атаки ВСУ на Торопец. Военная операция на Украине, день 938-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 938-й день
Названы потери ВСУ за все время боев в Курской области
Чиновник из администрации Зеленского, подозреваемый в воровстве дорожных денег, вышел на свободу
Россияне выбирают вклады для семейных накоплений
Американский рэпер Tekashi 6IX9INE запланировал концерт в Москве
Новости и материалы
В США заявили о непричастности к ситуации в Ливане
Аналитики улучшили прогноз экспортной цены на российский газ
Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым с Дуровым имуществом
Российские бойцы отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Бывший вратарь «Спартака» заявил, что не понял Абаскаля
В Петербурге три человека попали в больницу после крупного ДТП на Московском проспекте
Стала известна возможная причина атаки ВСУ на Тверскую область
В Свердловской области задержали мэра одного из городов
ВС России отразили 10 контратак ВСУ в ДНР
Врач назвал необычный способ снижения риска диабета
Внук Пугачевой вышел на связь с подписчиками после новостей о разводе с женой: «Все супер»
В стране ЕС выступили против разрешения Киеву наносить удары вглубь России
В Югре подростки бросили в здание роддома коктейль Молотова
В Госдуме рассказали о подготовке изменений в законы о мигрантах
Росгвардия сообщила об уничтожении украинской станции спутниковой связи Starlink
Российские войска поразили объекты энергетики на Украине
Вице-премьер России прибыл в Исламабад
Боксера Усика могли снять с самолета из-за «подозрительного состояния»
Все новости
Очевидцы сняли на видео последствия атаки ВСУ на город в Тверской области
Стал известен один из пунктов «плана победы» Зеленского
В Армении сообщили о задержании заговорщиков, обучавшихся в России
В Эстонии заявили о плане запретить движение флота России в Балтийском море
«Даню на СВО, а семейку – в ад»: Милохин не вернется в РФ после поджога дома отца
Отец Дани Милохина заявил, что блогер не планирует возвращаться в Россию
Учеба будущего: новые профессии в сфере искусственного интеллекта
Профессор Лаврентьев назвал актуальные профессии в сфере умных технологий
Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Первые кадры
Майнинг криптовалют: стоит ли сегодня вкладываться в биткоин
Чистый отток капитала из биткоина составил $709 млн за неделю
«Ни слова на русском». В России хотят ограничить число детей-мигрантов в школах
«Известия»: Минпросвещения рекомендует ограничить число детей мигрантов на класс
Как алкоголик «кротов» искал: самые громкие провалы ЦРУ
Какие провалы ЦРУ в годы Холодной войны принесли разведке США славу неудачников
Беспилотники атаковали Тверскую область. В одном из городов объявлена частичная эвакуация
В Тверской области открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопца
«Лучше бы мы их не видели». Сможет ли Россия обойтись без мигрантов?
Экономист Ивахнюк: мигранты стали предпочитать России Южную Корею и Британию
Француз 10 лет подмешивал жене наркотики и отдавал насильникам. Среди фигурантов дела 50 человек
Брат авиньонского монстра из Франции обвинил его во лжи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами