На платформе УрбанХаб создана экспертная группа городского планирования и развития

Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в рамках международной дискуссионной платформы УрбанХаб подписан на полях ВЭФ 2024. Подписи под ним поставили представители фонда Росконгресс, ГК ФСК и ПАО ГК «Самолет».

Документ фиксирует ключевые направления сотрудничества в ходе исследований и проведения деловых мероприятий в области городского развития, выявлении и обсуждении современных тенденций трансформации городской экономики.

Кроме того, в нем говорится об активном содействии кооперации в области урбанистики с широким кругом партнеров, а также содействии открытому диалогу девелоперов с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам градостроения и формирования комфортной городской среды.

«Реализация данного проекта даст мощный импульс программно-экспертной составляющей платформы УрбанХаб. И первые результаты сотрудничества не заставили себя ждать: сессии платформы, прошедшие в рамках ВЭФ 2024 и организованные с участием сторон меморандума, прошли на высочайшем профессиональном уровне. Масштаб сотрудничества к 2025 году планируется расширить в рамках формирования тематики дискуссий для ключевых мероприятий Фонда», — подчеркнул заместитель директора фонда «Росконгресс» Григорий Великих.