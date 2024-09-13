В России представили программу восстановления популяции дрофы-красотки в Прикаспии

Правительство Республики Калмыкия и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия разработали проект Программы по восстановлению (реинтродукции) популяции дрофы-красотки на территории Северо-Западного Прикаспия. Презентация проекта состоялась на втором Международном форуме «День сокола», который прошел во Владивостоке в стартовый день Восточного экономического форума.

Дрофа занимает уникальное место в экосистеме полупустынь и степей. Восстановление ее популяции необходимо не только для сохранения биологического разнообразия, но и для поддержания традиционной соколиной охоты, которая имеет важное культурное и историческое значение для народов в странах Аравийского полуострова. Кроме того, традиции соколиной охоты официально сохранены на территории 32 субъектов Российской Федерации, включая Республику Калмыкия. Дрофа-красотка является одним из объектов охоты для соколов, что делает ее ключевым звеном в поддержании популяций хищных птиц.

Программа направлена на создание и восстановление устойчивой популяции дрофы-красотки на территории Северо-Западного Прикаспия. Для этого предполагается искусственное разведение этой птицы в специализированных питомниках с последующим выпуском особей в природные условия. Одними из ключевых элементов программы является создание в Республике Калмыкия Центра реинтродукции и сохранения дрофы-красотки, а также защита местообитаний вида. Будет усовершенствована сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), обеспечивающих сохранение ключевых зон гнездования. Кроме того, предусмотрены регулярные научные исследования и мониторинг популяции с использованием GPS-технологий, что позволит отслеживать перемещения птиц и оценивать их адаптационные возможности в естественной среде.

Программа рассчитана на 25 лет и будет реализована в три основных этапа:

Первичный этап (1 год) включает оценку условий для выпуска птиц, выбор подходящих территорий и проведение экспериментальных выпусков в восточных районах Республики Калмыкия.

Второй этап (2 года) предусматривает создание Центра реинтродукции дрофы-красотки, продолжение тестовых выпусков разведенных птиц, расширение сети особо охраняемых природных территорий и мониторинг адаптации птиц в природе.

Третий этап (22 года) предполагает ежегодный выпуск особей в природу и мониторинг их выживаемости.

Кроме того, в рамках сессии второго Международного форума «День сокола» состоялось официальное заявление представителя Восточного центра сохранения и разведения птиц из Объединенных Арабских Эмиратов (Eastern Bird Breeding Center for Conservation Ltd) г-на Аль Джанаби Абдуллаха о готовности финансирования в марте следующего года проекта по созданию в Республике Калмыкия Центра реинтродукции и сохранения дрофы-красотки.

В ноябре 2023 года в степях Калмыкии была выпущена в природу первая пробная партия особей дрофы-красотки. 20 птиц доставили в республику из «Эмиратского Центра разведения птиц для сохранения» в Республике Узбекистан. В июне 2024 года в Калмыкии состоялся второй пробный выпуск таких птиц.

Кроме того, в рамках работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации по созданию в Российской Федерации центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкия в качестве пилотных в 2022 году был реализован проект по строительству «Соколиного центра «Камчатка», который занимается восполнением популяции хищных птиц семейства соколиных в Российской Федерации. Центр создан при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Фонда Росконгресс и Администрации Камчатского края.

Второй Международный форум «День сокола» состоялся 3 сентября во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума–2024. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили накопленный опыт сохранения и восстановления хищных птиц, цифровизацию и инновационные методы мониторинга объектов животного мира, создание центров реабилитации и работу питомников.

Оператор Форума – Фонд Росконгресс. Мероприятие прошло при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Камчатского края и Росзаповедцентра Минприроды России.