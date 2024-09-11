Россия инициировала создание Международного союза литераторов стран БРИКС+

Ассоциация станет платформой для сотрудничества и обмена идеями между писателями из Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и других стран.

11 сентября в Казани на Литературном форуме БРИКС 2024 Россия выступила с инициативой создания Ассоциации союза литераторов стран объединения БРИКС. Новый проект направлен на поддержку молодых талантов, продвижение литературных произведений на международной арене, а также создание условий для перевода и публикации произведений на языках стран-участниц.

«Создание Ассоциации литераторов стран БРИКС+ — это важный шаг к объединению наших талантов и культур. Проект не только откроет новые горизонты для творчества молодых авторов, но и позволит наладить прочные контакты между писателями, обогащая культурное наследие каждой страны-участника. Казань, как центр культурного разнообразия, приветствует эту инициативу и готова поддерживать талантливую молодежь на их пути к международной арене», сказал на открытии Форума Ильсур Метшин, мэр г.Казань.

Ассоциация планирует ежегодно организовывать литературные форумы и фестивали.

Инициатива России получила поддержку со стороны участников форума. Ассоциация станет важным шагом на пути к созданию общего литературного пространства, которое будет способствовать укреплению культурных связей и продвижению многообразия языков и культур.

Форум литераторов стран БРИКС является площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. В рамках форума пройдут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и презентации.