В рамках Восточного экономического форума – 2024 прошла выставка «Снежный барс»

Выставка посвящена охране природы Республики Алтай, ее организатором выступило АНО «Международный центр «Снежный барс».

Участники Форума смогли увидеть фотокартины Ильи Труханова, члена попечительского совета Сайлюгемского национального парка, фотохудожника и мецената.

На выставке представили уникальные кадры снежных барсов, сделанные в горах Горного Алтая. А скульптуры двух котят снежного барса в натуральную величину, выполненные из кедра, стали точкой притяжения всех любителей диких кошек.

Снежный барс является одним из самых малоизученных представителей кошачьих в мире, его численность продолжает сокращаться, хищник внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания.

АНО «Международный центр «Снежный барс» поддерживает реализацию национальных и международных природоохранных проектов в местах обитания снежного барса.