Сотрудники «РН-Ванкор» приняли участие в работе форума «Территория инициативной молодежи «Юниор»

Нефтяники «РН-Ванкор» приняли участие в работе образовательного форума для подростков Красноярского края «Территория инициативной молодежи «Юниор». Масштабное мероприятие объединило более 1 500 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет.

Программа форума в этом году была посвящена деятельности общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». На слете юниоровцы работали над развитием лидерских навыков, определяли свой профессиональный путь, формировали универсальные деловые и управленческие качества на мастер-классах с приглашенными экспертами.

Специалисты «РН-Ванкор» провели для участников форума лекцию о перспективах карьерного роста на крупном промышленном предприятии и мастер-класс по проектированию профессионального будущего. Крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края ведет активную работу, нацеленную как на профориентацию талантливых школьников, так и на усиленную подготовку к поступлению в ведущие вузы страны и дальнейшее трудоустройство после получения профильного образования.

В Компании действует программа «Школа – колледж/вуз – предприятие», которая обеспечивает постоянный приток молодых специалистов с высоким уровнем подготовки. Первая ступень корпоративной системы непрерывного образования - «Роснефть-классы» в школах. «РН-Ванкор» курирует «Роснефть-классы» в Дудинке, Красноярске, Туруханске и Игарке. Программа обучения здесь нацелена на получение старшеклассниками качественного общего среднего образования с углубленным изучением математики, физики, химии и информатики. Школьники также знакомятся с профильными специальностями нефтегазовой отрасли, участвуют в корпоративных тренингах и конкурсах, научно-технических конференциях. За 17 лет работы «Роснефть-классов» в Красноярском крае их выпускниками стали более 950 школьников, которые поступили в различные технические вузы страны.

«РН-Ванкор» не в первый раз участвует и проводит мероприятия совместно с общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых». Например, в прошлом году нефтяники организовали с молодежным движением совместную акцию по высаживанию хвойных пород деревьев. Почти 400 тысяч сосен и сибирских елей было высажено на площади 200 гектаров в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

В этом году нефтяники «РН-Ванкор» и «Движение первых» выпустили в Енисей мальков стерляди – ценной рыбы, занесенной в Красную книгу. «РН-Ванкор» ежегодно восполняет водные биологические ресурсы на территории реализации проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае и на Таймыре. С момента начала работы предприятие выпустило в водоемы региона более 10 миллионов мальков ценных пород рыб осетровых и лососевых семейств, таких как осетр, стерлядь, сиг, хариус и нельма.