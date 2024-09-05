На выставке «Улица Дальнего Востока» представляют туристический потенциал регионов ДФО

Павильоны регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума-2024 отразили туристический потенциал территорий, их природное и культурное разнообразие. Важное место в экспозициях отведено демонстрации рекреационных возможностей, которые доступны для путешественников.

​«Всем гостям выставки «Улица Дальнего Востока» мы хотим показать, в первую очередь, за что мы любим Дальний Восток, насколько удивительны и многогранны наши дальневосточные регионы, как богаты земли Магадана и Сахалина, Камчатского края и Чукотки, и почему ежегодно тысячи туристов приезжают сюда в поисках эмоций и приключений. Гости выставки смогут прикоснуться к самобытной и уникальной культуре этих земель, посмотреть и попробовать продукцию, которая здесь производится.

Очень надеемся, что гостеприимство и радушие дальневосточников, а также экспозиции, которые они подготовили в этом году, не оставят равнодушными всех гостей, принесут массу впечатлений, заложат частичку любви к Дальнему Востоку в сердце каждого посетителя выставки и побудят приехать и воочию увидеть, насколько красив этот удивительный макрорегион», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

В 2023 году в России совершили 83 млн турпоездок – это на 20% выше доковидных показателей. При этом, согласно прогнозам Министерства экономического развития России, в 2024 году их число может увеличиться и составить 90 млн.

«В России стабильно растут показатели внутреннего туризма, и интерес к Дальнему Востоку со стороны путешественников значительно увеличился. Большую роль в этом играют демонстрационные и диалоговые площадки, созданию и организации которых мы уделяем большое внимание. Среди них – выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ, Российский туристический форум «Путешествуй» и другие мероприятия. Важное место в успешном обмене практиками и выработке новых механизмов повышения привлекательности территорий занимают главы регионов и их команды, которые в условиях здоровой конкуренции формируют уникальные и креативные предложения для путешествий. Это повышает общий уровень туристических услуг, которые будут интересны не только в России, но и за рубежом», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

​В частности, Бурятия в своей экспозиции сделала упор на экологический туризм. Приморский край уделил особое внимание рассказу о туристических маршрутах и культурных событиях. Сахалинская область, в свою очередь, представляет гостям ВЭФ туристско-краеведческие экспедиции на Южные Курилы. Хабаровский край демонстрирует виды Шантарских островов и Силинского парка. Об историческом и промышленном туризме — например, о возможности посетить Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат и Кульдурский бруситовый рудник — рассказывает туристическая экспозиция Еврейской автономной области.

Команда Чукотского автономного округа сконцентрировалась на передаче особой красоты арктической природы. Забайкальский край презентует себя как один из центров российского буддизма. Большой интерес гостей на стенде Якутии вызывает информация о Ленских столбах, Полюсе холода, музеях мамонта и вечной мерзлоты. Амурская область представляет готовые туристические продукты — среди них маршруты по Байкало-Амурской магистрали и поездки на космодром «Восточный». Камчатский край подготовил виртуальные туры по региону. Основная идея павильона Магаданской области – красота Колымы.

​Во всех павильонах дальневосточных регионов, а также в павильоне Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний» представлены отдельные зоны с информацией о Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений». Инициатором конкурса стал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

На Центральной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» будут показаны видеопутешествия победителей первого сезона конкурса, выставка фоторабот о пройденных туристических маршрутах уже открылась в здании главного корпуса Дальневосточного федерального университета рядом с интерактивной мультимедийной экспозицией Минвостокразвития России и КРДВ. Сейчас работы принимают в рамках второго сезона конкурса. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года.

​С 3 по 6 сентября «Улица Дальнего Востока» доступна для участников Форума, 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Презентация туристического потенциала регионов Дальнего Востока и всей страны также организуется на площадке Российского туристического форума «Путешествуй» — якорного мероприятия в сфере туризма и гостеприимства. Его формат предполагает создание платформы для делового общения государства и бизнеса, а также фестиваль для аудитории путешественников. Организаторы форума — Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития России.

​Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.