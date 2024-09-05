Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На выставке «Улица Дальнего Востока» представляют туристический потенциал регионов ДФО

close
Росконгресс

Павильоны регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума-2024 отразили туристический потенциал территорий, их природное и культурное разнообразие. Важное место в экспозициях отведено демонстрации рекреационных возможностей, которые доступны для путешественников.

​«Всем гостям выставки «Улица Дальнего Востока» мы хотим показать, в первую очередь, за что мы любим Дальний Восток, насколько удивительны и многогранны наши дальневосточные регионы, как богаты земли Магадана и Сахалина, Камчатского края и Чукотки, и почему ежегодно тысячи туристов приезжают сюда в поисках эмоций и приключений. Гости выставки смогут прикоснуться к самобытной и уникальной культуре этих земель, посмотреть и попробовать продукцию, которая здесь производится.

Очень надеемся, что гостеприимство и радушие дальневосточников, а также экспозиции, которые они подготовили в этом году, не оставят равнодушными всех гостей, принесут массу впечатлений, заложат частичку любви к Дальнему Востоку в сердце каждого посетителя выставки и побудят приехать и воочию увидеть, насколько красив этот удивительный макрорегион», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

В 2023 году в России совершили 83 млн турпоездок – это на 20% выше доковидных показателей. При этом, согласно прогнозам Министерства экономического развития России, в 2024 году их число может увеличиться и составить 90 млн.

«В России стабильно растут показатели внутреннего туризма, и интерес к Дальнему Востоку со стороны путешественников значительно увеличился. Большую роль в этом играют демонстрационные и диалоговые площадки, созданию и организации которых мы уделяем большое внимание. Среди них – выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ, Российский туристический форум «Путешествуй» и другие мероприятия. Важное место в успешном обмене практиками и выработке новых механизмов повышения привлекательности территорий занимают главы регионов и их команды, которые в условиях здоровой конкуренции формируют уникальные и креативные предложения для путешествий. Это повышает общий уровень туристических услуг, которые будут интересны не только в России, но и за рубежом», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

​В частности, Бурятия в своей экспозиции сделала упор на экологический туризм. Приморский край уделил особое внимание рассказу о туристических маршрутах и культурных событиях. Сахалинская область, в свою очередь, представляет гостям ВЭФ туристско-краеведческие экспедиции на Южные Курилы. Хабаровский край демонстрирует виды Шантарских островов и Силинского парка. Об историческом и промышленном туризме — например, о возможности посетить Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат и Кульдурский бруситовый рудник — рассказывает туристическая экспозиция Еврейской автономной области.

Команда Чукотского автономного округа сконцентрировалась на передаче особой красоты арктической природы. Забайкальский край презентует себя как один из центров российского буддизма. Большой интерес гостей на стенде Якутии вызывает информация о Ленских столбах, Полюсе холода, музеях мамонта и вечной мерзлоты. Амурская область представляет готовые туристические продукты — среди них маршруты по Байкало-Амурской магистрали и поездки на космодром «Восточный». Камчатский край подготовил виртуальные туры по региону. Основная идея павильона Магаданской области – красота Колымы.

​Во всех павильонах дальневосточных регионов, а также в павильоне Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний» представлены отдельные зоны с информацией о Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений». Инициатором конкурса стал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

На Центральной сцене выставки «Улица Дальнего Востока» будут показаны видеопутешествия победителей первого сезона конкурса, выставка фоторабот о пройденных туристических маршрутах уже открылась в здании главного корпуса Дальневосточного федерального университета рядом с интерактивной мультимедийной экспозицией Минвостокразвития России и КРДВ. Сейчас работы принимают в рамках второго сезона конкурса. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года.

​С 3 по 6 сентября «Улица Дальнего Востока» доступна для участников Форума, 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Презентация туристического потенциала регионов Дальнего Востока и всей страны также организуется на площадке Российского туристического форума «Путешествуй» — якорного мероприятия в сфере туризма и гостеприимства. Его формат предполагает создание платформы для делового общения государства и бизнеса, а также фестиваль для аудитории путешественников. Организаторы форума — Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития России.

​Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

Картина дня
Командир «Ахмата» заявил о победе в СВО. День назад он говорил о решающих боях под Курском
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла в СВО
Путин счел священным долгом выбить ВСУ из Курской области. Военная операция на Украине, день 925-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 925-й день
«Будем поддерживать Камалу Харрис»: о чем Путин говорил на ВЭФ
Онлайн-трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ВЭФ-2024
Зеленский рассказал о ситуации с дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ
«Дочь Д'Артаньяна» снялась в бикини на пляже
Аэропорт Бишкека эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Выдвижение Харрис помешало выделить $50 млрд Украине
Новости и материалы
Российского блогера-иноагента объявили в розыск
Песков предрек Киеву разборки со «снежным комом нелегитимности власти»
Стало известно об очередном военном преступлении Израиля в Газе
Ка-52М ударили по бойцам и технике ВСУ в Курской области
Тутберидзе поможет 12-летней фигуристке выплатить 1,9 млн рублей академии Плющенко
В Карелии более 80 человек отравились шаурмой
Удар по местам запуска украинских БПЛА в Харьковской области попал на видео
Россиянин предложил встречаться бывшей однокласснице и послал ей могильный крест за отказ
Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач
Лавров выразил надежду на скорую встречу с главой МИД Абхазии Шамбой
В Госдуме прокомментировали ЧП на квесте в Башкирии
Торговавшие билетами в театры России через сайты-двойники получили сроки
Комбо для Hamster Kombat на 5 и 6 сентября появилось в сети
«Зенит» вернул нападающего Сергеева в «Крылья Советов»
Байдена призвали оказаться на правильной стороне истории и снять ограничения для Украины
Страна Европы увеличит расходы на оборону до почти €24 млрд
Алла Довлатова о поддержании формы после 45 лет: «Голодание и отказ от быстрых углеводов»
Зендаю в топе без бюстгальтера засняли с Томом Холландом
Все новости
Лавров объяснил, почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии
Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки пытался напасть на подозреваемого с ножом
Во Франции назначили нового премьер-министра
«Веселый и жизнелюбивый»: знакомые рассказали о судьбе погибшего в Таиланде россиянина
Прожигают сталь, плавят стекло. ВСУ начали применять дроны-огнеметы
Полковник Ходаренок сравнил огнеметные дроны ВСУ с оружием Первой мировой
Пересильд вместо Бабкина: фильм «Вызов» поставил крест на карьере космонавта
Источник: кандидат в космонавты Бабкин не полетит в космос из-за фильма «Вызов»
«У нас много друзей»: кто приехал на ВЭФ-2024
После незаконного фестиваля голых хиппи в Германии остались тонны фекалий
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах. Какова ее роль в расследовании?
Суд в Москве арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах для ВС РФ
ОСАГО хотят сделать дороже на 30%
НАС: страховщики стремятся поднять стоимость ОСАГО на 30% до конца года
Новый финский закон: почему россияне массово теряют недвижимость в Финляндии?
Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились недвижимости в Финляндии
«Русского кита-шпиона» нашли мертвым в Норвегии. Активисты уверены, что его застрелили
РИА: заподозренного в шпионаже на Россию кита Хвальдимира могли застрелить
«Обновление для Запада»: что происходит с правительством Украины
На Украине идет волна отставок министров в правительстве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами